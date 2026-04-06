Τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος: Οι πυλώνες στήριξης και τα 200 εκατ. ευρώ από το ταμείο εκσυγχρονισμού

Τα μέτρα στήριξης για τις βιομηχανίες που πλήττονται από την αύξηση του ενεργειακού κόστους παρουσίασε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στη βιομηχανία, λέγοντας πως τα μέτρα αποτελούν «πρόσθετα εργαλεία, για να βοηθήσουμε τη βιομηχανία να γίνει πιο ανταγωνιστική».

«Στηρίζοντας τη βιομηχανία, στηρίζουμε την οικονομία, στηρίζουμε τις θέσεις εργασίας προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και της πατρίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην επί έξι μήνες διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλήξει το κυβερνητικό επιτελείο στα σημερινά μέτρα που ανακοινώθηκαν, που αποτελούν ένα «ασφαλές πλαίσιο», «συμβατό με το ευρωπαϊκό σχέδιο», όπως είπε ο υπουργός.

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι τα μέτρα βασίζονται σε δύο πυλώνες: πρώτον, θα δοθούν 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας που αφορά όχι μόνο τη βαριά βιομηχανία, αλλά και 23.000 βιομηχανίες και βιοτεχνίες και δεύτερον, την απορρόφηση πόρων συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης.

Να θυμίσουμε ότι στις 14:00, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης, Σταύρου Παπασταύρου και Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκου Τσάφου με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο στο ΥΠΕΝ, με τις ανακοινώσεις να ακολουθούν.

Θεοδωρικάκος: “Δημόσια πρόσκληση για κατάθεση σχεδίων τον Ιούνιο”

Εξειδικεύοντας τα μέτρα, ο κ. Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι η στήριξη της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και μιλώντας για την απορρόφηση των 200 εκατ. ανέφερε ότι είναι μια μορφή επιχορήγησης για επιλέξιμα για ενίσχυση επενδυτικά σχέδια που θα εντάσσονται στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, αυτά τα επενδυτικά σχέδια αφορούν επιχειρήσεις που καταγράφουν 10% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση και θα προκηρυχθεί δημόσια πρόσκληση για κατάθεση σχεδίων μέσα στον Ιούνιο.

Από την πλευρά του ο κ. Τσάφος, μίλησε για τον συντελεστή αντιστάθμισης διοξειδίου του άνθρακα, εξηγώντας: «Όταν εκπέμπεις πληρώνεις κόστος. Αυτό το κόστος αντανακλάται στην τιμή του ρεύματος. Ένα ποσοστό της τιμής είναι από το διοξείδιο του άνθρακα. Η Κομισιόν επιτρέπει αυτή την επιβάρυνση να την επιστρέψουν στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Η χώρα μας είχε συντελεστή 0,73 τόνους ανά μεγαβατώρα μέχρι το 2025 και είχε νέο συνελεστή 0,58 μέχρι το 2030 λόγω απολιγνιτοποίησης. Αν δεν κάναμε τίποτα, η ενεργοβόρος βιομηχανία της χώρας θα είχε μία διαρκώς μειώμενη στήριξη χρόνο με τον χρόνο. Μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Κομισιόν εξασφαλίσαμε συνελεστή 0,82 για την περίοδο 2026-2030 και οδηγεί σε επιπλέον στήριξη περίπου 75 εκατ. ευρώ τον χρόνο».

Παράλληλα, μίλησε και για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, οι οποίες έχουν σκοπό να «έχουμε ίδια τιμή ρεύματος στα νησιά και να στηρίζουμε τους ευάλωτες συμπολίτες μας», ανακοινώνοντας ότι από 1η Ιουλίου «θα προβούμε σε μείωση 50% στις καταναλώσεις από βιομηχανία στην υψηλή και μέση τάση».