Ο Λευτέρης Αυγενάκης έδωσε στη δημοσιότητα το Ε9 για την πώληση του ακινήτου στο Ηράκλειο – “Η συνέχεια πλέον στις δικαστικές αίθουσες”
Καταγγέλλει τον Κασσελάκη για παραποίηση στοιχείων Πόθεν Έσχες
Ο Λευτέρης Αυγενάκης δημοσιοποίησε την τροποποιητική δήλωση Ε9, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2023, που αποδεικνύει την πώληση του ακινήτου του στο κέντρο του Ηρακλείου έναντι 580.000 ευρώ. Η πώληση είχε πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες πριν την υποβολή της δήλωσης Πόθεν Έσχες, ώστε να καλυφθούν οφειλές του, και η εγγραφή της συναλλαγής στο Κτηματολόγιο δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι τότε.
Με την ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός καταγγέλλει τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε τη δήλωση Πόθεν Έσχες για να υποστηρίξει ότι η πώληση δεν είχε πραγματοποιηθεί. Ο Αυγενάκης προαναγγέλλει ότι το θέμα θα συνεχιστεί δικαστικά.
Η ανάρτηση του
Ο κ. @skasselakis αποφάσισε χθες να παίξει για άλλη μια φορά το ρόλο του «influencer» αντί του πολιτικού αρχηγού. Με έναν καφέ στο χέρι πήγε μια βόλτα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστησε κάμερα, ανέβασε βίντεο στο TikTok και ισχυρίστηκε ότι «κατέθεσε» αναφορά για το πόθεν έσχες… pic.twitter.com/PRxkMC43k3— Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) October 1, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις