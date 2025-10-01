Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Λευτέρης Αυγενάκης έδωσε στη δημοσιότητα το Ε9 για την πώληση του ακινήτου στο Ηράκλειο – “Η συνέχεια πλέον στις δικαστικές αίθουσες”

Καταγγέλλει τον Κασσελάκη για παραποίηση στοιχείων Πόθεν Έσχες

Ο Λευτέρης Αυγενάκης έδωσε στη δημοσιότητα το Ε9 για την πώληση του ακινήτου στο Ηράκλειο – “Η συνέχεια πλέον στις δικαστικές αίθουσες”
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Λευτέρης Αυγενάκης δημοσιοποίησε την τροποποιητική δήλωση Ε9, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2023, που αποδεικνύει την πώληση του ακινήτου του στο κέντρο του Ηρακλείου έναντι 580.000 ευρώ. Η πώληση είχε πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες πριν την υποβολή της δήλωσης Πόθεν Έσχες, ώστε να καλυφθούν οφειλές του, και η εγγραφή της συναλλαγής στο Κτηματολόγιο δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι τότε.

Με την ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός καταγγέλλει τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος χρησιμοποίησε τη δήλωση Πόθεν Έσχες για να υποστηρίξει ότι η πώληση δεν είχε πραγματοποιηθεί. Ο Αυγενάκης προαναγγέλλει ότι το θέμα θα συνεχιστεί δικαστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ