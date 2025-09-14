O Κυριάκος Μητσοτάκης δείπνησε με τον Αντόνιο Κόστα (Εικόνες)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ της Κυριακής (14/09) δείπνησε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, όπου οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σε πιο χαλαρό κλίμα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα (15/09) στις 09:00 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Δείτε εικόνες από το δείπνο