O Κυριάκος Μητσοτάκης δείπνησε με τον Αντόνιο Κόστα (Εικόνες)
Αύριο θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ της Κυριακής (14/09) δείπνησε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, όπου οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σε πιο χαλαρό κλίμα τα ζητήματα της επικαιρότητας.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα (15/09) στις 09:00 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Δείτε εικόνες από το δείπνο
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις