Νοτοπούλου: Με πείραξε που έλεγαν ότι έχω σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα (Βίντεο)

Σε όσα έχει βιώσει από την στιγμή που επέλεξε να ασχοληθεί με την πολιτική στάθηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς» της εφημερίδας «Μακεδονία» και στάθηκε στις φήμες περί σχέσης με τον Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, απάντησε και στα όσα είχαν ακουστεί για το μορφωτικό της επίπεδο. «Και τα δύο με πείραξαν. Όλα ήταν ψέματα. Ήταν δύσκολο στη διαχείρισή τους, επειδή δεν μιλούσα εκείνη την περίοδο σε κανάλια και δημοσιογράφους, ένιωσα ότι δεν μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου» ανέφερε η Νοτοπούλου.

Στη συνέχεια, μίλησε για το πρόβλημα ακοής που της προκάλεσε ένα αυτοάνοσο νόσημα το 2015, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή και να μάθει να υπάρχει ξανά από την αρχή, όπως λέει. «Ήταν ένα αυτοάνοσο επιθετικό και η βαρηκοΐα στα όρια της κώφωσης ήταν αυτό που έμεινε. Με τα αυτοάνοσα μαθαίνεις να ζεις, χρειάστηκε να μάθω έναν καινούριο τρόπο να υπάρχω» αναφέρει. Για αυτό τον λόγο, πλέον, απολαμβάνει μόνο τα τραγούδια που είχε ακούσει μέχρι να εκδηλωθεί το πρόβλημα της ακοής.

«Μου λείπει η μουσική από τη ζωή μου, να ακούσω ένα αστείο πιο εύκολα» εξομολογείται «γενικά σταμάτησα να ακούω, φοράω ακουστικό βαρηκοΐας, βασίζομαι κυρίως στη χειλεανάγνωση και στους ανθρώπους μου που είναι πολύ υποστηρικτικοί».