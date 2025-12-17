Νίκος Γιαννόπουλος: «Τα χτυπήματά του Νίκου Παππά ήταν αδικαιολόγητα – Είναι επικίνδυνος» (Βίντεο)

Το δικό του σχόλιο για την επίθεση που δέχθηκε σε μπαρ στο Στρασβούργο από τον Νίκο Παππά στάθηκε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Η επόμενη μέρα» του ACTION 24 ο Νίκος Γιαννόπουλος αναφέρθηκε σε όλα όσα συνέβησαν, ενώ όπως υποστήριξε δεν πρόκειται να σταματήσει τον νομικό αγώνα που ξεκίνησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Διασκεδάσαμε σε μπαρ γνωστό εδώ της περιοχής του Στρασβούργου, και μισή ώρα μετά εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με την δική του παρέα και τους συνεργάτες του. Κάποια στιγμή θέλησα να φύγω, βάζω το μπουφάν μου και όπως πέρασα δίπλα του συνειδητοποίησα ότι κάποιος μου βάζε τρικλοποδιά.

Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται και διαπιστώνω ότι το έκανε ο ευρωβουλευτής, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα. Έλεγε αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 ετών. Τότε του είπα “μην τολμήσεις να με ξανά ακουμπήσεις“. Αυτός μου είπε “πάμε έξω να λογαριαστούμε“, αλλά δεν πίστεψα ποτέ ότι ο άνθρωπος αυτός θα με χτυπήσει» ανέφερε αρχικά ο Νίκος Γιαννόπουλος για να προσθέσει:

«Του είπα “πάμε έξω, εγώ θα φύγω και εσύ κάνε ό,τι θέλεις”. Όταν περάσαμε το κατώφλι της πόρτας, νιώθω δύο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου και έπεσα κάτω. Είναι λογικό είναι 2 μέτρα και 130 κιλά. Τότε του είπα “τι κάνεις; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής, τι ακριβώς κάνεις;“. Επέστρεψα στην αίθουσα του μπαρ και ενημέρωσα τους συναδέλφους τι έγινε και βγήκαμε όλοι έξω. Εκεί ο Νίκος Παππάς άρχισε να το ξανά σκέφτεται και να είναι απολογητικός, αφού με είχε “λούσει” πρώτα με διάφορους χαρακτηρισμούς. Μου έλεγε “πώς είσαι έτσι;” και σχολίαζε την εμφάνισή μου, λες και πρέπει να είμαι και εγώ 2 μέτρα, ίσα με τον ίδιο. Το χτύπημα ήταν αλήθεια αναίτιο δεν τον έχω πειράξει ποτέ. Ακόμη και τώρα δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα».

Νίκος Γιαννόπουλος: «Μου έστειλε απολογητικά μηνύματα στο Whatsapp, τα οποία στη συνέχεια έσβησε»

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος περιγράφοντας όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης 16/12 τόνισε πως του έστειλε μηνύματα τα οποία στη συνέχεια έσβησε. «Μετά μου έστειλε απολογητικά μηνύματα στο Whatsapp, τα οποία στη συνέχεια έσβησε. Δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Τρικυμία εν κρανίω μου κάνει ο συγκεκριμένος. Εγώ όφειλα να το καταγγείλω στην γαλλική αστυνομία, πράγμα που έκανα σε αστυνομικό τμήμα της Αλσατίας. Περιέγραψα ακριβώς τι συνέβη, με κράτησαν περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά, υπέγραψα και έχουν κινηθεί εναντίον του στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ο Νίκος Παππάς πλέον αναζητείται, δεν ξέρω αν κρύβεται και τι θέλει να κάνει. Μένει στο ξενοδοχείο που μένουμε κι εμείς. Εγώ ήθελα να πάρω όλα τα θεσμικά μέτρα για να του δώσω ένα μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσει. Δεν θα μείνω στην Γαλλία, θα κινηθώ νομικά και στην Ελλάδα. Είμαστε Έλληνες πολίτες, η ελληνική δικαιοσύνη θα μας κρίνει. Αρχικά θα κάνω ασφαλιστικά μέτρα, δεν θέλω να με ξανά πλησιάσει γιατί είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει τον θυμό και την οργή του.

Στην προκειμένη ήταν και αδικαιολόγητα. Δεν τσακωθήκαμε, δεν ειπώθηκε τίποτα, που και πάλι δε δικαιολογείται, αλλά δεν προηγήθηκε κάτι. Δεν κατάλαβα γιατί με χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού αλλά σκέφτηκα ότι ίσως δεν ήθελε να μου αφήσει σημάδι. Μπορεί να μην ισχύει και τίποτα από αυτά βέβαια, εγώ απλά εξηγώ τι έγινε. Ο ίδιος παραδέχτηκε μπροστά στον κόσμο ότι “παραφέρθηκα και τον χτύπησα“. Δεν ξέρω τι του συμβαίνει και γιατί το έκανε. Θα ήθελα να μας ακούει να, όχι να μου ζητήσει συγγνώμη, θα ήθελα να βελτιώσει την συμπεριφορά του. Παραμένει εν ενεργεία ευρωβουλευτής, και εκπροσωπεί την Ελλάδα, παρόλο που διεγράφη από το κόμμα του.

Μετά το περιστατικό μου έστειλε 2 μηνύματα και 3 λεπτά μετά τα έσβησε. Τα έχω κρατήσει. Και τηλέφωνο με πήρε, μου έκανε 6 κλήσεις. Δεν θέλω να τον ακούσω. Θα τον δω αν τον δω στην αίθουσα του δικαστηρίου εδώ και στην Ελλάδα. Τον παρακαλώ να μην εμφανιστεί μπροστά μου ξανά και θα φροντίσω κι εγώ να μην εμφανιστώ ξανά μπροστά του. Σήμερα το πρωί πέρασε από την αίθουσα του ξενοδοχείου που τρώγαμε πρωινό. Ήθελε να με χαιρετήσει και του είπα ότι καλό θα ήταν να φύγει από μπροστά μου. Του είπα ότι “αφού δεν φεύγεις εσύ, θα φύγω εγώ” και έφυγα. Έχει δημιουργήσει φόβο. Ήρθαμε στο Στρασβούργο για δουλειά, όχι για τον στολισμό» είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νίκος Γιαννόπουλος: Επικοινώνησε μαζί μου ο Σωκράτης Φάμελλος

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος στάθηκε στην συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, υποστηρίζοντας ότι «επικοινώνησε μαζί ο Σωκράτης Φάμελλος και θα κάνουμε μία τηλεφωνική κλήση. Δέχτηκα πολλά τηλέφωνα, ευχαριστώ όλο τον κόσμο, φίλους, συναδέλφους και πολιτικούς. Ωστόσο όλα αυτά δεν φτάνουν. Θα πρέπει ο ίδιος να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι παιδί, είναι 36 ετών, προσπαθεί να βελτιώσει τον εαυτό του γιατί σπουδάζει και νομικά. Πρέπει να καταλάβει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν ταιριάζουν σε έναν άνθρωπο, σε έναν πολίτη. Πόσο μάλλον συμπεριφορά για έναν αθλητή που είναι ο ίδιος.

Δεν είναι αργά να αλλάξει ένας άνθρωπος. Μπορεί να αναλογιστεί και να βελτιώσει τον εαυτό του. του δίνεται καλή ευκαιρία για αναστοχασμό για να σταματήσει να προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω τον νομικό αγώνα που άρχισα, θα πάμε μέχρι τέλους και θα του αποδείξω ότι δεν μπορεί κανένας να κάνει ό,τι του “καπνίσει” σε αυτή την ήπειρο, όχι απλά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νίκος Παππάς: Η πρώτη του ανάρτηση μετά την επίθεση σε δημοσιογράφο – «Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση»

Ο Νίκος Παππάς με ανάρτησή του αναφέρθηκε στην επίθεση που έκανε στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο.

Συγκεκριμένα, ενώ τόνισε ότι ήταν λάθος δεν απέφυγε να πετάξει το μπαλάκι και στην πλευρά του δημοσιογράφου για όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης 16/12 σε μπαρ στο Στρασβούργο. «Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση- πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού και η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σε καταγγελία για την επίθεση που δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά στο Στρασβούργο προχώρησε Έλληνας δημοσιογράφος το βράδυ της Τρίτης 16/12.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος που είναι σε αποστολή στο Στρασβούργο φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι από τον Νίκο Παππά, ενώ ήταν σε μπαρ. Στο ίδιο σημείο ήταν τόσο δημοσιογράφοι της αποστολής όσο και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με συνεργάτες του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά όλα συνέβησαν κατά την αποχώρηση του δημοσιογράφου από το μπαρ όταν ο Νίκος Παππάς του έβαλε τρικλοποδιά, με τον δημοσιογράφο να του ζητάει τον λόγο και τον Παππά να του τονίζει να βγουν έξω για να λογαριαστούν.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και ο Νίκος Παππάς φέρεται να του έριξε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Μετά το επεισόδιο ο δημοσιογράφος μετέβη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και μήνυσε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά το περιστατικό και την ενημέρωση που έλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τον έθεσε άμεσα εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απαράδεκτη συμπεριφορά του, ενώ αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.