Νίκη: Το σκάνδαλο των υποκλοπών εκθέτει την Κυβέρνηση

«Η απόφαση του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές είναι ένα ισχυρό ράπισμα στο επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη. Οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με κοινό δόλο και σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα και απέκτησαν παράνομα πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και ιδιωτικές επικοινωνίες προσώπων, όπως του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, υπουργών, δημοσιογράφων, ακόμη και των Αρχηγών του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ. Μια ντροπιαστική υπόθεση για την Ελλάδα που μας εκθέτει σε φίλους και εχθρούς», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νίκη και συνεχίζει.

«Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που είχε συσταθεί το 2022 για να εξετάσει την υπόθεση των υποκλοπών ήταν «στημένη», γιατί όπως ανέφερε βασικός μάρτυρας στη δικαστική διαδικασία, του είχαν δοθεί οι ερωτήσεις που θα του έθετε η Επιτροπή και, προφανώς, οι «προτεινόμενες» απαντήσεις που όφειλε αυτός… να δώσει!

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι δεκατρείς από τους δεκαπέντε τότε βουλευτές υπουργοποιήθηκαν. Το «επιτελικό κράτος» ανταμείβει όσους συμβάλλουν στη συγκάλυψη κυβερνητικών εγκλημάτων.

Πρώην στέλεχος της εταιρείας Krikel, που εμπλέκεται στην εξαγωγή του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης, είχε αναφέρει ότι η κυβέρνηση γνώριζε πλήρως όσα συνέβαιναν με τις υποκλοπές και όταν ο ίδιος κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, για τις ερωτήσεις που του έγιναν είχε προετοιμασθεί από τον Γιάννη Λαβράνο στον οποίο, κατά τον μάρτυρα, ανήκει και η εταιρεία Krikel. Ο κ. Λαβράνος είναι κουμπάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματέα του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη. Σύμπτωση;

Ο ίδιος μάρτυρας είχε πει ότι οι συνεργάτες του κ. Λαβράνου τον διαβεβαίωναν ότι «όσο βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, δεν έχει να φοβάται τίποτα».

Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι: Δεν υπάρχει Κράτος και Υπηρεσίες που να μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια και το απόρρητο των επικοινωνιών; Η αποστολή της ΕΥΠ ποια είναι;

Τελικά, τι είναι το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη; Συνένοχο στις υποκλοπές ή τελείως ανίκανο να διαφυλάξει τους Έλληνες πολίτες; Αυτή είναι η εικόνα της Κυβέρνησης. Συγκάλυψη, κουκούλωμα και μπάζωμα σε κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής», καταλήγει η ανακοίνωση της Νίκης.