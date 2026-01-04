Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Νίκη Κεραμέως: Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική δημοσιογραφία

Νίκη Κεραμέως: Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική δημοσιογραφία
Το δικό της μήνυμα για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη έστειλε με ανάρτησή της η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης, πρωτοπόρος της πρωινής ενημερωτικής ζώνης στην ιδιωτική τηλεόραση, υπηρέτησε για πάνω από 50 χρόνια την ενημέρωση, με επαγγελματισμό και κριτική ματιά, αλλά με το δικό του πάντοτε ξεχωριστό στυλ, αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική δημοσιογραφία», αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του, η κ. Κεραμέως σημειώνει ότι η παρουσία στο «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν πάντα πρόκληση για γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση.

