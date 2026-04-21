Νέα μέτρα στήριξης φέρνει το πλεόνασμα – Ανακοινώσεις ακόμη και αύριο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Νέα μέτρα στήριξης εν μέσω της κρίσης που δημιουργεί η κατάσταση στην Μέση Ανατολή αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά από ερώτηση που έγινε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο ίδιος απάντησε πως αύριο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για το υπερπλεόνασμα. «Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις ακόμα και αύριο για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα».

Εξάλλου τις προθέσεις της κυβέρνησης είχε κάνει γνωστές την περασμένη εβδομάδα και ο υπουργός Εθνικής Οικονομία Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Σε ερώτηση για το πλεόνασμα ήταν κατηγορηματικός. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα υπάρξει μια αναθεώρηση προς τα πάνω. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι η επίδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος και του συνολικού πλεονάσματος θα είναι καλύτερη από το αναμενόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για τη στήριξη των πολιτών, ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης.

«Η στρατηγική της κυβέρνησης που έχουμε ακολουθήσει εδώ και καιρό ποια είναι; Από τη μία να μπορούμε να πάρουμε ρυθμιστικά μέτρα όπως το πλαφόν. Από την άλλη να μπορείς να υποστηρίζεις το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με την πολιτική σου συνολικότερα, όχι μόνο δηλαδή με το εδώ και το τώρα, με τη διαχείριση μιας κρίσης» είχε πει ο κ. Πιερρακάκης.

Μαρινάκης για άρσεις ασυλίας: “Οι βουλευτές θα ψηφίσουν κατά συνείδηση”

Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και ερωτηθείς για τις αιχμές που άφησε ο Γιάννης Οικονόμου αναφορικά με την ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου είπε: «Απεχθάνομαι το “τσουβάλιασμα”, όπως και το να κρύβουμε τα λόγια μας. Υπάρχουν καλοί και κακοί παντού». «Ο κ. Σκέρτσος εργάζεται σκληρά, είναι αξιοπρεπής. Στην ανάρτησή του δεν στοχοποίησε, δεν “τσουβάλιασε” τους βουλευτές». «Το να χωριζόμαστε σε κατηγορίες δεν προσφέρει κάτι». «Δεν θεωρώ ότι ο κ. Σκέρτσος είχε σκοπό να στοχοποιήσει την ΚΟ».

Για τις άρσεις ασυλίας ο κ.Μαρινάκης είπε: «Οι βουλευτές οι ίδιοι έχουν ζητήσει την άρση για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Από εκεί και πέρα οι βουλευτές θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν κατά συνείδηση», συμπλήρωσε υπενθυμίζοντας ότι δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας.