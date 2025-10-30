Νέα Δημοκρατία: Συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υπό την προεδρία της Βόζεμπεργκ (Φωτογραφίες)

Υπό την Προεδρία της Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ), παρουσία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κώστα Σκρέκα.



Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε σε διαδικαστικά θέματα ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της 23ης Νοεμβρίου, όπου θα εκλεγούν οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ) και των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ), καθώς και οι Σύνεδροι του προσεχούς Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος.

Υπενθυμίζεται πως η υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει σήμερα. Όσα μέλη του κόμματος επιθυμούν να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέχρι και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, ενώ όσα μέλη επιθυμούν να ψηφίσουν με φυσική παρουσία μπορούν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025.



Η σύνθεση της ΚΕΦΕ έχει ως εξής:



Πρόεδρος



Ελίζα Βόζεμπεργκ, Ευρωβουλευτής



Αντιπρόεδρος



Στέλιος Κονταδάκης, Γραμματέας Οργανωτικού



Μέλη



Γιάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής



Θανάσης Νέζης, Σύμβουλος Προέδρου



Μαρία Ελένη Σούκουλη, Βουλευτής



Παναγιώτα Μοσχανδρέου, Νομικός Σύμβουλος



Ζήσης Ιωακείμοβιτς, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Ν. Θεσσαλονίκης



Αλέξανδρος Κόκκαλης, πρώην μέλος Πολιτικής Επιτροπής



Γεώργιος Ιωαννίδης, πρώην Διευθυντής Τομέα Ετεροδημοτών





Περισσότερες πληροφορίες για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας μπορείτε να βρείτε στο ekloges.nd.gr