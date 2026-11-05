Λατινοπούλου: “Θα βγάλω αστυνομικούς με λυκόσκυλα και μαλινούα για να καθαρίσουν τις γειτονιές – Η ανοχή για λαθρομετανάστες, γύφτους και μπαχαλάκηδες θα τελειώσει”

Για το σχέδιο της “Φωνής Λογικής” σχετικά με το μεταναστευτικό μίλησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “πεζοπόρα τμήματα με λυκόσκυλα και μαλινούα θα καθαρίζουν τις γειτονιές για να συλλαμβάνουν όσους κακώς έχουν πάρει άσυλο”.

Παράλληλα, η κ. Λατινοπούλου, μιλώντας στο MEGA, είπε σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πλήρωσε τη σκληρότητα της αστυνομίας, καθώς: «η Αμερική γι’ αυτό τον εξέλεξε γιατί ήθελε μια πιο σκληρή στάση στο μεταναστευτικό». Ερωτηθείσα για περιστατικά όπου αστυνομικοί της ICE σκότωσαν, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε «δεν δολοφονείται κανείς στους δρόμους, όταν κάποιος λαθρομετανάστης πάει να επιτεθεί σε σώματα ασφαλείας ή να κάνει κάποιο αδίκημα… Δείτε πόσα περιστατικά έχουν γίνει από λαθρομετανάστες από αποκεφαλισμούς μέχρι εγκλήματα και βιασμούς».

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«Με τη Φωνή Λογικής στην Ελλάδα δεν θα βλέπαμε να είναι οι αστυνομικοί σάκοι του μποξ. Η αστυνομία πρέπει να έχει λυμένα χέρια. Θα δούμε πεζοπόρα τμήματα με λυκόσκυλα και μαλινούα να καθαρίζουν τις γειτονιές για να συλλαμβάνουν όσους κακώς έχουν πάρει άσυλο. Αυτό θα γίνει σε γειτονιές που έχουν γίνει γκέτο όπως ο Άγιος Παντελεήμονας ή η Ομόνοια. Πρέπει σε αυτές να μένουν Έλληνες. Θα λύσω τα χέρια στους αστυνομικούς να κάνουνε τα δέοντα και αυτά που προβλέπονται από τον νόμο» είπε η κυρία Λατινοπούλου.

«Το μεταναστευτικό λύνεται και με μαλινούα και με το να έχει λυμένα τα χέρια της η αστυνομία» επέμεινε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε ότι «αυτοί που έχουν εισβάλει στη χώρα τα τελευταία χρόνια είναι άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία, κάτι μανατραχαλάδες 17-35 ετών. Η ανοχή αυτή για λαθρομετανάστες, γύφτους και μπαχαλάκηδες θα τελειώσει».

Σύμφωνα με την ίδια «πρέπει να τελειώνει η επιδοματική πολιτική στους γύφτους, να μπει τέλος στους παράνομους καταυλισμούς, τα ανήλικα που είναι στους καταυλισμούς πρέπει να πάνε στα σχολεία, να τιμωρούνται αυτοί που παραβατούν».