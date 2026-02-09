Νέα Αριστερά: Όταν ο κ. Μαρινάκης δεν μπορεί να απαντήσει, απειλεί δημοσιογράφους

Σφοδρή επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε με ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά.

«Η σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απέδειξε για ακόμη μία φορά τι σημαίνει για την κυβέρνηση Μητσοτάκη «ελευθερία του Τύπου»: απειλές και απόπειρα εκφοβισμού» αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ζηλεύοντας εμφανώς τις τακτικές Τραμπ, αντί να απαντήσει σε ένα απολύτως εύλογο δημοσιογραφικό ερώτημα του Χρήστου Αβραμίδη σχετικά με το αν το Λιμενικό στη Χίο πραγματοποίησε επιχείρηση διάσωσης ή αποτροπής, επέλεξε να καταφύγει σε απειλές για αγωγές τύπου SLAPP.

Φαίνεται ότι για τον κ. Μαρινάκη η δημοσιογραφία είναι αποδεκτή μόνο όταν δεν ενοχλεί την κυβέρνηση. Όταν όμως τίθενται ερωτήματα, τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αδυνατεί να απαντήσει, τότε ενεργοποιεί τις απειλές: «να είστε προσεκτικός», «είστε σε εντεταλμένη υπηρεσία», «εκτός από θρασύς είστε και δειλός». Αντί να απειλεί δημοσιογράφους από το βήμα της ενημέρωσης, ο κ. Μαρινάκης οφείλει να θυμηθεί ότι ο ρόλος του είναι να δίνει απαντήσεις.

Να υπενθυμίσουμε στον κ. Μαρινάκη, που προφανώς το έχει ξεχάσει, ότι το Σύνταγμα, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων προστατεύουν ρητά τη δημοσιογραφική ελευθερία και το δικαίωμα κριτικής προς την πολιτική εξουσία. Οι απειλές κατά δημοσιογράφων δεν έχουν καμία θέση σε ένα κράτος δικαίου. Οι δημοσιογράφοι θα συνεχίσουν να ρωτούν. Και η κυβέρνηση, όσο κι αν δυσκολεύεται, θα πρέπει κάποτε να μάθει να απαντά».