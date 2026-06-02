Νέα Αριστερά: Ένα κόμμα που άνοιξε και έκλεισε τον κύκλο του λόγω Τσίπρα – Η ίδρυση, οι εντάσεις και οι προστριβές στο εσωτερικό

Με την Νέα Αριστερά να διαλύει την ΚΟ της μετά την παραίτηση 150 μελών του, έρχεται το τέλος για ένα κόμμα που δημιουργήθηκε μετά από τις πολιτικές ζυμώσεις που δημιούργησε η φυγή Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Νέα Αριστερά αποτέλεσε το προπύργιο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησαν λίγο μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα το καλοκαίρι του 2023. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βαριά ηττημένο στις εκλογές του 2023 ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσισε να αφήσει τον προεδρικό θώκο του κόμματος με αποτέλεσμα να τον διαδεχθεί ο Στέφανος Κασσελάκης.

Η παρουσία Κασσελάκη έφερε προστριβές στο εσωτερικό του πρώην κυβερνώντος κόμματος με αποτέλεσμα υψυλόβαθμα στελέχη της της εποχής Τσίπρα να αποχωρήσουν.

Έτσι, την 1η Μαρτίου 2024, φτάσαμε στην ίδρυση της Νέας Αριστεράς.

Οι ομάδες “Ομπρέλα”

Η εσωτερική κρίση έφερε την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ μόλις λίγους μήνες μετά την άνοδο Κασσελάκη. Οι ομάδες «Ομπρέλα» και «6+6» μέλη του κόμματος άσκησαν κριτική στη στρατηγική του νέου προέδρου. Η διαμάχη κορυφώθηκε με την αποχώρηση, αρχικά, της «Ομπρέλας» και τη διαγραφή δύο βουλευτών (Πέρκα, Τσακαλώτος) που πρόσκειντο σε αυτήν, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, αποχώρησε και η ομάδα «6+6» με την ανεξαρτητοποίηση εννιά βουλευτών.

Αυτοί ήταν οι Αναγνωστοπούλου, Αχτσιόγλου, Ζεϊμπέκ, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Τζούφη, Φερχάτ, Φωτίου, Χαρίτσης, οι περισσότεροι με σημαντικό ρόλο επί εποχής Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2024 παρουσιάστηκε το όνομα και το λογότυπο της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας που επρόκειτο να συγκροτήσουν οι 11 ανεξάρτητοι βουλευτές. Την επόμενη ημέρα, η κοινοβουλευτική ομάδα ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή των Ελλήνων.

Στην ανακοίνωση συγκρότησής της, η Νέα Αριστερά αυτοπροσδιορίστηκε ως «ευρωπαϊκή», «οικολογική» και «σύγχρονη αριστερά».

Σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, «η Νέα Αριστερά σηματοδοτεί την αναγέννηση της αριστεράς του 21ου αιώνα, την αναγκαία επανίδρυση της ευρωπαϊκής αριστεράς και της αλλαγής των πολιτικών και κοινωνικών όρων και συσχετισμών, μαζί με τον κόσμο της εργασίας, τα νέα κοινωνικά κινήματα και με στόχο την μεταβολή της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, ενώ έμφαση δίνεται στην πολιτική οικολογία και την κλιματική δικαιοσύνη».

Πρόεδρος του κόμματος αναδείχθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης ο οποίος παραιτήθηκε από την θέση τον Μάρτιο του 2026 μετά από θητεία δύο ετών για να τον διαδεχθεί ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ως Γραμματέας του κόμματος και προεδρεύων βάσει καταστατικού.

Οι 150 αποχωρήσαντες μετά την εμφάνιση της ΕΛΑΣ

Να θυμίσουμε ότι την ανακοίνωση της αποχώρησης τους από την Νέα Αριστερά έκαναν γνωστή μέλη και βουλευτές του κόμματος μέσω επιστολής το πρωί της Τρίτης (2/6) διαλύοντας στην ουσία την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Οι αποχωρήσαντες κάνουν λόγο για μια «δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση», εκτιμώντας ότι «ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του». Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε με στόχο να εκφράσει μια διαφορετική προοπτική για την Αριστερά και την κοινωνία, αντιπαρατιθέμενη στον εκφυλισμό της πολιτικής ζωής και στη λογική των χαμηλών προσδοκιών.

Στην επιστολή τους υπογραμμίζουν παράλληλα ότι το κόμμα διατήρησε «αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο» και ανέπτυξε κινηματική δράση σε μια περίοδο κατά την οποία το πολιτικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο συντηρητικό και αυταρχικό. Παράλληλα, τονίζουν ότι επεξεργάστηκαν και στήριξαν ριζοσπαστικές προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία και την κοινωνία. Ωστόσο, επισημαίνουν πως η πολιτική δράση δεν αρκεί να περιορίζεται στη διατύπωση θέσεων και στη διεξαγωγή πολιτικών αγώνων, αλλά απαιτεί κοινωνική απήχηση, δυναμική και δυνατότητα διαμόρφωσης πλειοψηφικών ρευμάτων που θα μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τις εξελίξεις.

Οι επτά πρώην βουλευτές της Νέας Αριστεράς αναφέρονται επίσης στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και την άνοδο της ακροδεξιάς. Υπενθυμίζουν δε ότι το κόμμα είχε θέσει στον δημόσιο διάλογο την προοπτική ενός «Λαϊκού Μετώπου», ωστόσο εκτιμούν πως η στρατηγική που ακολουθεί σήμερα η πλειοψηφία της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Στην ανακοίνωση της, η Νέα Αριστερά μιλάει αναμενόμενη απόφαση και κάνει ευθεία επίθεση στον νέο σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρας τονίζοντας ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα που δεν εκπροσωπεί το “Λαϊκό Μέτωπο”.

«Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών από τη Νέα Αριστερά και η διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ήταν αναμενόμενη. Δεν μας ξαφνιάζει, αφού σχεδιαζόταν εδώ και καιρό, αλλά μας λυπεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε συντροφικό επίπεδο. Με την εξέλιξη αυτή παύει να υφίσταται μια Κοινοβουλευτική Ομάδα με σημαντική παρουσία και έργο στη Βουλή, γεγονός που αποδυναμώνει την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η αποχώρησή τους θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης. Άλλωστε, όσο οι αποφάσεις για αποχώρηση αναβάλλονταν, καθυστερούσαν άλλες πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων.

Χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα.

Πρόκειται για έναν σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του «Λαϊκού Μετώπου», ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει «όμορους χώρους». Συμβάλλει έτσι στην απαξίωση της πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η Πολιτική Επιστρέφει», που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά.

Σε κάθε περίπτωση, ευχόμαστε στους συντρόφους και τις συντρόφισσες που αποχωρούν καλή συνέχεια στην πορεία τους.

Η Νέα Αριστερά συνεχίζει.

Στόχος της είναι η επίτευξη των στόχων που ψηφίστηκαν στο πρόσφατο συνέδριό μας —και από τους αποχωρήσαντες. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ανασύνθεση της Αριστεράς, ώστε να αποτελέσει, στα κινήματα, στους κοινωνικούς χώρους, στα σωματεία και στη Βουλή, την ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στην κυριαρχία της Δεξιάς, την άνοδο της Ακροδεξιάς και την πολιτική του «μέσου όρου». Για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για την παραγωγή ενός προγράμματος που θα φέρνει στο προσκήνιο τις ανάγκες της κοινωνίας».