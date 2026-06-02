Πυρά Πέρκα κατά Χαρίτση: “Ήταν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ενώ κοιτούσε να πάει αλλού, ο Τσίπρας δεν είναι αριστερά”

Σοβαρές αιχμές άφησε η Πέτη Πέρκα σχολιάζοντας την αποχώρηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς από το κόμμα το πρωί της Τρίτης (2/6) στρέφοντας τα βέλη της κατά του Αλέξη Χαρίτση.

Η Πέτη Πέρκα, πρώην πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, χαρακτήρισε «δύσκολη» αλλά αναμενόμενη τη σημερινή ημέρα. Για τον Αλέξη Χαρίτση υπογράμμισε ότι: «ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο» , ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα τόνισε πως η “ΕΛΑΣ” δεν την εκφράζει πολιτικά και δεν εκφράζει τον αριστερό χώρο.

Μιλώντας την Τρίτη στον Status FM 107,7, η Πέτη Πέρκα υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να λειτουργεί, καθώς, όπως είπε, η πλειοψηφία του κόμματος εξακολουθεί να θεωρεί αναγκαία την ύπαρξή του.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά της στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. «Γι’ αυτό άλλαξε και η ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Αλέξης Χαρίτσης μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται», είπε.

Η πρώην πρόεδρος της ΚΟ επέκρινε και τους βουλευτές που αποχώρησαν, λέγοντας ότι μια τέτοια στάση «δεν αρμόζει στην Αριστερά». Κατά την ίδια, ένα κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ως «κόμμα transit», ως ενδιάμεσος σταθμός δηλαδή για τη μετακίνηση στελεχών προς άλλο πολιτικό φορέα.

Τέλος, η Πέτη Πέρκα έβαλε στο στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «ένα κόμμα της Αριστεράς δεν μπορεί να έχει προσωποπαγή χαρακτηριστικά». Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν προτίθεται να ενταχθεί στο νέο εγχείρημα: «Κατηγορηματικά δεν με ενδιαφέρει.

Κατά τη γνώμη μου, ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανήκει στη σύγχρονη ανανεωτική Αριστερά».