Νέα Αριστερά: Εκτός από την Πλεύση Ελευθερίας η αντιπολίτευση δεν στήριξε πρωτοβουλία για κοινό κείμενο υπέρ της αποστολής στη Γάζα

Πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει κοινό κείμενο των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, με στόχο τη στήριξη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα, η οποία αναχώρησε χθες από τη Σύρο ανέλαβε η Νέα Αριστερά, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Όπως σχολιάζουν οι εν λόγω πηγές, «δυστυχώς, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας, τα υπόλοιπα κόμματα δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων». «Για ακόμη μία φορά, επέλεξαν είτε μικροκομματικές τακτικές είτε, ακόμη χειρότερα, υποστήριξαν τη λεγόμενη “στρατηγική σχέση με το Ισραήλ”», τόνισαν.

«Από την μεριά μας, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με όρους ενότητας, αλλά και με καθαρές κουβέντες. Μπροστά σε μία γενοκτονία δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για μισόλογα ούτε για λογικές κομματικού πατριωτισμού και μικροπολιτικών επιλογών», διαμήνυσαν πηγές της Νέας Αριστεράς.