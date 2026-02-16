Νάτσιος: «Μετά χαράς θα δεχόμουν την Καρυστιανού στη Νίκη»

Ο πρόεδρος της Νίκη, Δημήτρης Νατσιός, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικής συμπόρευσης με τη Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας πως –αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές– θα την υποδεχόταν «μετά χαράς» στο κόμμα του. Αναφερόμενος στην κ. Καρυστιανού, έκανε λόγο για «αξιόλογη και σοβαρή κυρία», προσθέτοντας ότι «ταυτίζονται οι απόψεις της με τη Νίκη», ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι απαντούσε σε ένα καθαρά υποθετικό σενάριο.

Ο Δημήτρης Νατσιός υπογράμμισε πως, πριν η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώσει την πρόθεσή της να προχωρήσει στη σύσταση δικού της πολιτικού φορέα, δεν είχε υπάρξει καμία κίνηση προσέγγισης ή «βολιδοσκόπηση» από πλευράς Νίκη. «Δεν το σκεφτήκαμε γιατί ξέρουμε ότι αυτή η γυναίκα κάνει τον αγώνα της για να αποκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών. Από σεβασμό δεν πλησιάσαμε», δήλωσε, επιχειρώντας να εξηγήσει ότι η στάση του κόμματος εδράζεται σε έναν θεσμικό διαχωρισμό από την προσωπική της πορεία και δράση.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Νίκη, Δημήτρης Νατσιός, κράτησε επιφυλακτική στάση ως προς το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον πολιτικό σχηματισμό που προωθεί η Μαρία Καρυστιανού, αποφεύγοντας μια ξεκάθαρη δέσμευση, αλλά και χωρίς να κλείνει την πόρτα. Διευκρίνισε ότι η τελική του στάση θα καθοριστεί από το αναλυτικό πρόγραμμα και τα πρόσωπα που θα το στηρίξουν: «Όταν θα εξαγγείλει όλες τις θέσεις για πολλά θέματα σοβαρά και κρίσιμα και δούμε από ποια πρόσωπα πλαισιώνονται, θα τοποθετηθούμε», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «δεν μπορείς να πεις εκ προοιμίου να συνεργαστείς» χωρίς «την πλήρη εικόνα».

Επίσης ο πρόεδρος της Νίκης επανέλαβε ότι το κόμμα του έχει αποδείξει τη «σοβαρότητα και την ακεραιότητα» του στη Βουλή τα τελευταία χρόνια, ενώ πρόσθεσε ότι «τιμά» την κ. Καρυστιανού, καταγγέλλοντας την ευκολία που ο δημόσιος λόγος την «εγκωμιάζει» τη μία ημέρα και «την πετά στο εξώτερο» την επόμενη.