Νατσιός: Η κυβέρνηση περιορίζεται σε επικοινωνιακά ημίμετρα για το μεταναστευτικό
Ο πρόεδρος της Νίκης ζητά στρατιωτικοποίηση των συνόρων
Κριτική στην κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε επικοινωνιακά ημίμετρα στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, ασκεί, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτριος Νατσιός.
Συγκεκριμένα, «για άλλη μία φορά η κυβέρνηση, με επικοινωνιακά ημίμετρα, εν όψει ΔΕΘ, προσπαθεί να πείσει ότι αντιμετωπίζει αυστηρότερα την παράνομη μετανάστευση στην χώρα. Όμως μόνη-βασική κατεύθυνση στο νομοσχέδιο που κατέθεσε είναι η ποινικοποίηση της παραμονής για όσους δεν έλαβαν άσυλο, που ούτε αυτό υπήρχε μέχρι σήμερα… Ούτε κουβέντα για ενίσχυση της αποτροπής. Ούτε κουβέντα για αυστηροποίηση της φύλαξης των συνόρων. “Γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο λαθρομετανάστης”!».
Κατά τον πρόεδρο της Νίκης, «μόνη λύση (είναι) η στρατιωτικοποίηση των συνόρων. Η χώρα πρέπει να “σφραγίσει” τα σύνορά της, πριν τα κέντρα κράτησης γίνουν πιο πολλά από τα χωριά μας…!», καταλήγει.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις