Κλειδώνει το “καλάθι” της ΔΕΘ, η λίστα των μέτρων που θα ανακοινωθούν – Αρχίζουν οι συσκέψεις στο Μαξίμου

“Πυρετός” συσκέψεων αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να οριστικοποιηθούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με “όπλο” την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, εκτιμάται ότι το φετινό “καλάθι” της ΔΕΘ θα κινείται γύρω στα 1,5-2 δισ. ευρώ.

Με την ακρίβεια ακόμα και σε βασικά αγαθά να καλπάζει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οικονομικό επιτελείο βάζουν στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους συνταξιούχους, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών.

Όπως αναφέρει ο “Ελεύθερος Τύπος”, μία είναι ουσιαστικά η παράμετρος που θα ληφθεί υπόψιν για την τελική διαμόρφωση του “καλαθιού” και αυτή είναι η Κομισιόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παροχές που εξετάζονται για τη φετινή ΔΕΘ είναι:

– Μειώσεις άμεσων φόρων με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα: Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξουν αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με στόχο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, ειδικά σε όσους φορολογούνται με συντελεστή 22% και το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Επίσης, θα γίνουν παρεμβάσεις στον ανώτατο φορολογικό συντελεστή που είναι 44% και επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά: Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινωθούν νέα μπόνους μέσω φοροαπαλλαγών, όπως η αναπροσαρμογή του αφορολόγητου ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

– Αλλαγές στις κλίμακες φορολογίας των ενοικίων

– Κίνητρα και αντικίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια

– Βελτιώσεις στα τεκμήρια και ειδικότερα διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

– Μείωση ή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Επίσης, θα παγιωθεί η μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου για συνταξιούχους άνω των 65 ετών και δικαιούχους αναπηρικών παροχών.