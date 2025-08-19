Κλειδώνει το “καλάθι” της ΔΕΘ, η λίστα των μέτρων που θα ανακοινωθούν – Αρχίζουν οι συσκέψεις στο Μαξίμου
Ποιοι θα είναι οι ωφελημένοι των φετινών παροχών
“Πυρετός” συσκέψεων αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να οριστικοποιηθούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Με “όπλο” την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, εκτιμάται ότι το φετινό “καλάθι” της ΔΕΘ θα κινείται γύρω στα 1,5-2 δισ. ευρώ.
Με την ακρίβεια ακόμα και σε βασικά αγαθά να καλπάζει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οικονομικό επιτελείο βάζουν στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους συνταξιούχους, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών.
Όπως αναφέρει ο “Ελεύθερος Τύπος”, μία είναι ουσιαστικά η παράμετρος που θα ληφθεί υπόψιν για την τελική διαμόρφωση του “καλαθιού” και αυτή είναι η Κομισιόν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παροχές που εξετάζονται για τη φετινή ΔΕΘ είναι:
– Μειώσεις άμεσων φόρων με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα: Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξουν αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με στόχο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, ειδικά σε όσους φορολογούνται με συντελεστή 22% και το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.
Επίσης, θα γίνουν παρεμβάσεις στον ανώτατο φορολογικό συντελεστή που είναι 44% και επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.
- Ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά: Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινωθούν νέα μπόνους μέσω φοροαπαλλαγών, όπως η αναπροσαρμογή του αφορολόγητου ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
– Αλλαγές στις κλίμακες φορολογίας των ενοικίων
– Κίνητρα και αντικίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια
– Βελτιώσεις στα τεκμήρια και ειδικότερα διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
- Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
– Μείωση ή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Επίσης, θα παγιωθεί η μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου για συνταξιούχους άνω των 65 ετών και δικαιούχους αναπηρικών παροχών.
