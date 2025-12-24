Νατσιός για Χριστούγεννα: «Επιστροφή στις αξίες και ελπίδα για το μέλλον»

Τα δεινά της εποχής μας συνδέονται με τη λήθη της ελληνικότητας και του ρωμαίικου ήθους που διαμόρφωσε την ιστορική πορεία του λαού μας υποστηρίζει στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Προσθέτει επίσης, πως έχει έρθει η ώρα να τα ξαναβρούμε και να τα επαναφέρουμε στο κέντρο της ζωής μας και εύχεται, «χρόνια πολλά με υγεία και ευλογία στα σπιτικά όλων των Ελλήνων».

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του προέδρου της Νίκης, έχει ως εξής: «Είναι γνωστό ότι μιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης προηγείται μια πνευματική ήττα. Βιώνουμε δεινά γιατί ξεχάσαμε την ελληνικότητά μας, το ρωμαίικο ήθος.

Το ήθος αυτό είναι η ένδυμος παινία των προγόνων μας, το καθαρό μέτωπο των γονέων μας, το δόξα τω Θεώ των παππούδων μας, το χιλιοτραγουδισμένο φιλότιμο του λαού μας. Καιρός να τα ξαναβρούμε.

Μαζί με τα παιδιά μας, τον πολύτιμο θησαυρό μας, ας ψάλλουμε και εμείς Χριστού τη Θεία Γέννηση εν Βηθλεέμ την πόλη. Χριστός, η χαρά, η ελπίδα του κόσμου, ο ήλιος της δικαιοσύνης.

Χρόνια πολλά με υγεία και ευλογία στα σπιτικά όλων των Ελλήνων».