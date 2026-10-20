Ένοπλες Δυνάμεις: Συγχωνεύσεις στρατοπέδων και νέες προσλήψεις – Τι προβλέπει η Γ’ φάση της νέας δομής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας παρουσίασε σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, την Γ’ φάση της νέας δομής δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στην τεχνολογία, τα μη επανδρωμένα και το διάστημα.

Η νέα δομή περιλαμβάνει συγχωνεύσεις-μετασταθμεύσεις στρατοπέδων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι θα διατεθούν υπέρ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και υπέρ της μέριμνας αποστράτων.

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Όπως υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, οι λόγοι που επιβάλλουν τον μετασχηματισμό αφορούν τη μετάβαση της διεξαγωγής επιχειρήσεων στο διακλαδικό πολυχωρικό πεδίο μάχης, την ενσωμάτωση δυνατοτήτων διαστήματος, κυβερνοχώρου και ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τη μετάβαση στην αυτοματοποιημένη λειτουργία του μηχανισμού Διοίκησης & Ελέγχου C5ISR-T και την ένταξη των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διακλαδικό πολυκεντρικό πεδίο

Αναλυτικά, στους στόχους της εν λόγω φάσης περιλαμβάνονται η ενσωμάτωση κυβερνοχώρου και ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στο επιχειρησιακό πεδίο και η ενίσχυση του ρόλου του, καθώς και η δημιουργία διοίκησης κυβερνοχώρου και σχολής υπολογιστών.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη εθνικών δυνατοτήτων αξιοποίησης διαστημικού πεδίου επιχειρήσεων, με έναν γεωστατικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο, τρεις τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, έξι δορυφόρους οπτικής παρατήρησης, τρεις συλλογής ηλεκτρονικών σημάτων και τρεις παρατήρησης Synthetic Aperture Radar (SAR). Σημειώνεται ότι ήδη υφίστανται 16 οπτικοί δορυφόροι χαμηλής τροχιάς (διττής χρήσης).

Ακόμη ένας στόχος είναι η ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων σε Στρατό – Ναυτικό – Αεροπορία, με συστήματα όπως ο «Πυρπολητής», συστήματα τύπου Saronic και συνεργατικά αεροσκάφη.

Στους στόχους περιλαμβάνονται, επίσης, η αναδιοργάνωση συστήματος διοικητικής μέριμνας με επιχειρησιακή ενσωμάτωση αυτόνομων και μη επανδρωμένων συστημάτων, η ενίσχυση δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου Πολεμικού Ναυτικού, η αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού με εξορθολογισμό, επαναξιολόγηση και καθορισμό νέων ειδικοτήτων, καθώς και η αξιοποίηση οικονομικών πόρων προς όφελος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όλα αποσκοπούν στην αύξηση ισχύος πυρός, αυτοπροστασίας και ανθεκτικότητας.

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Άξονες Υλοποίησης

Στο πλαίσιο της προσαρμογής της οργανωτικής δομής και διάταξης προβλέπεται η συγχώνευση και κατάργηση δομών, συγκεκριμένα 56 μονάδων και 126 εγκαταστάσεων-στρατοπέδων.

Παράλληλα, προβλέπεται η συγκρότηση νέων δομών, όπως η Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων (ΣΞ), η Ειδική Μονάδα μη Επανδρωμένων Οχημάτων Εφοδιασμού, Μεταφορών και Υγειονομικής Υποστήριξης (ΣΞ), οι Βάσεις Μη Επανδρωμένων και Αυτονόμων Θαλάσσιων Συστημάτων (ΠΝ), οι Βάσεις Μη Επανδρωμένων και Αυτονόμων Αεροχημάτων και Συνεργατικών Αεροσκαφών (ΠΑ), το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΠΑ) και το Κέντρο Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτονόμων Θαλάσσιων Συστημάτων (ΠΝ).

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Επιπλέον, στην Γ’ φάση προβλέπονται το 309 Εργοστάσιο Κατασκευής Μη Επανδρωμένων μέσων (Διακλαδικό), η Διοίκηση Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Πολεμικό Ναυτικό, η Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος στην Πολεμική Αεροπορία, η δημιουργία εξελιγμένης Μονάδας Τραύματος – αλλαγές στο Υγειονομικό Σώμα – Διακλαδικό το 424, το Διακλαδικό Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας Πεντέλης, η αναδιοργάνωση του Οικονομικού Σώματος, της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και η ενεργός εφεδρεία με τη δημιουργία Λόχου ειδικών αποστολών.

Ως προς την αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που θα προκύψουν, υπολογίζεται ότι η δυνητική εξοικονόμηση λόγω των οργανωτικών μεταβολών εντός πενταετίας ανέρχεται σε 530 εκατομμύρια ευρώ.

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Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι εξοικονομούνται στον Στρατό Ξηράς 360 εκατομμύρια ευρώ, στο Πολεμικό Ναυτικό 120 εκατομμύρια ευρώ και στην Πολεμική Αεροπορία 50 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η δυνητική εξοικονόμηση λόγω αξιοποίησης υλικού χαμηλής ή μειωμένης επιχειρησιακής ικανότητας υπολογίζεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ.

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Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι εξοικονομούνται στον Στρατό Ξηράς 250 εκατομμύρια ευρώ, στο Πολεμικό Ναυτικό 100 εκατομμύρια ευρώ και στην Πολεμική Αεροπορία 250 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα αξιοποίησης εξοικονομούμενων πόρων, τονίζοντας ότι μειώνεται κατά 73% το ετήσιο κόστος λειτουργίας φρεγάτας τύπου FDI (2 εκατ./έτος) σε σχέση με φρεγάτα τύπου S (7,3 εκατ./έτος), κατά 68% το κόστος κατασκευής οχυρωματικών έργων σε βάθος πενταετίας (-44 εκατ./έτος) με πρότυπη μέθοδο κατασκευής.

Αναφορικά με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ως παραδείγματα τη μείωση κατά 38% του προσωπικό των φρεγατών τύπου FDI σε 125 στελέχη σε σχέση με τις φρεγάτες τύπου S όπου απαιτείται στελέχωση 200 ατόμων, μείωση κατά 67% του προσωπικού συστημάτων πυροβολικού μάχης τύπου PULS σε δύο άτομα σε σχέση με τα παλαιότερα πυροβόλα τύπου M109 όπου απαιτούνται έξι άτομα, τη μείωση κατά 50% του προσωπικού νέων αντιαρματικών τύπου SPIKE σε δύο άτομα σε σχέση με τα παλαιότερα ITV όπου απαιτούνται τέσσερα άτομα.

Τέλος, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι έχουν προχωρήσει 2.000 προσλήψεις για το έτος 2025 και προχωρούν 1.000 προσλήψεις το 2026, εκ των οποίων 350 επαγγελματιών οπλιτών στο Πολεμικό Ναυτικό.

Στην παρουσίαση της Γ’ Φάσης της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων παρέστησαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.