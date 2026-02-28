Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπαράζ τηλεφωνικών επικοινωνιών του Μητσοτάκη με ηγέτες της Μέσης Ανατολής

Το περιεχόμενο των συζητήσεων

Πηγή: Eurokinissi
Γεράσιμος Λυμπέρης

Πολλαπλές τηλεφωνικές επικοινωνίες είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες της Μέσης Ανατολής.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nayhan.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

