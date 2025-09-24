Μπακογιάννης: «Ο Λόφος του Στρέφη έχει ανάγκη από ουσιαστικές παρεμβάσεις»

Για εγκατάλειψη του Λόφου του Στρέφη και για ανάγκες που ξεπερνούν τη διαχείριση του κυλικείου Εξωστρεφή, κάνει λόγο ο Κώστας Μπακογιάννης, μετά την ενημέρωση για το ζήτημα αυτό, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» αναφέρθηκε στην «ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων», είπε πως «το θέμα αυτό έχει κριθεί πλέον στη συνείδηση των Αθηναίων» και έθεσε ερωτήματα προς τη δημοτική Αρχή, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Θα ήθελα να ρωτήσω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με το περίφημο plan b, το οποίο είχατε πει ότι θα φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο; Η παιδική χαρά και το γηπεδάκι ήταν έργα, τα οποία ήταν δρομολογημένα από την προηγούμενη θητεία. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις υπόλοιπες ανάγκες του Λόφου, οι οποίες ξεπερνάνε κατά πολύ τη διαχείριση του Εξωστρεφή.

Πότε επιτέλους η δημοτική Αρχή θα ενημερώσει τις Αθηναίες και τους Αθηναίους για το αν έχει τελικά ένα συνολικό σχέδιο και πώς προχωρά αυτό το σχέδιο; Πότε θα γίνουν τα απαραίτητα για την ασφάλεια του Λόφου έργα; Πότε θα γίνει η ανάπλασή του; Πώς θα γίνει; Με τι μελέτη και με τι προϋπολογισμό;

Σχετικά με τη διαχείριση του κυλικείου γεννώνται επίσης τα εξής ερωτήματα: Πώς εννοεί η δημοτική Αρχή τους κοινωνικούς φορείς, που καλεί να διαχειριστούν τον Εξωστρεφή; Με ποιά κριτήρια θα λάβει την απόφαση ο δήμος, αλλά και με ποιά νομική βάση»;

Τέλος, η παράταξη του κ. Μπακογιάννη χαρακτήρισε την ενημέρωση «κενή περιεχομένου, αλλά γεμάτη από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα».