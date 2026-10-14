Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Στο τραπέζι νέα μέτρα για την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, με βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, με τις αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μεταναστευτικό.

Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ακρίβεια και τον δύσκολο χειμώνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι η άμεση προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων προσωρινής και στοχευμένης στήριξης των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, κυρίως στις μικρομεσαίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις από το ενεργειακό κόστος.

Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι, ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνει ότι οι διεθνείς αγορές παραμένουν νευρικές και ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή παρέμβαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Ενεργειακή κρίση: Η ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή απάντηση

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ανάπτυξης ενεργειακών διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών-μελών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, σύμφωνα με την ελληνική προσέγγιση, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δεν επαρκούν από μόνες τους για την αντιμετώπιση της σημερινής συγκυρίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποστηρίξει ότι απαιτούνται και μεσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που δημιουργούν η γεωπολιτική αστάθεια και οι υψηλές τιμές της ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αναμένεται να θέσει το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανεξετάσει ορισμένες παραμέτρους της ενεργειακής πολιτικής της.

«Η πράσινη μετάβαση είναι μαραθώνιος»

Σημαντική θέση στην παρέμβαση του πρωθυπουργού θα έχει και η πράσινη μετάβαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ελληνική πλευρά αναγνωρίζει ότι η απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο, υπογραμμίζει όμως ότι η σημερινή ενεργειακή κρίση επιβάλλει προσαρμογές στην εφαρμογή της σχετικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την κυβερνητική προσέγγιση, η ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική διαμορφώθηκε σε μια περίοδο σχετικά χαμηλού ενεργειακού κόστους, ενώ σήμερα οι συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει το ερώτημα κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει ταυτόχρονα υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία, φιλόδοξους στόχους πράσινης μετάβασης και αυστηρή δημοσιονομική σταθερότητα, σε ένα περιβάλλον αυξημένου πληθωρισμού.

Ανταγωνιστικότητα: Οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα

Στη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο πρωθυπουργός θα επισημάνει ότι η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα αναμένεται να ζητήσει επιτάχυνση των πρωτοβουλιών για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και τον περιορισμό των κρίσιμων εξαρτήσεων της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει στην υλοποίηση των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του Μάριο Ντράγκι και του Ενρίκο Λέτα.

Παράλληλα, αναμένεται να εκφράσει προβληματισμό για τον αργό ρυθμό προόδου στην απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και στην προώθηση του λεγόμενου «28ου καθεστώτος», ενός προτεινόμενου ενιαίου πλαισίου κανόνων για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι «κόκκινες γραμμές» για αγρότες και περιφέρειες

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελληνική θέση είναι ότι οι αυξημένες φιλοδοξίες της Ευρώπης δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με λιγότερους πόρους.

Η Αθήνα υποστηρίζει έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις νέες προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η έρευνα και η καινοτομία.

Ωστόσο, η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί περαιτέρω περικοπές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και στην Πολιτική Συνοχής.

Πρόκειται για δύο βασικούς πυλώνες χρηματοδότησης, με άμεση σημασία για τους αγρότες, την περιφερειακή ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Η ελληνική πλευρά εμφανίζεται ανοιχτή στη συζήτηση για νέους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η κατανομή του κόστους δεν θα επιβαρύνει δυσανάλογα τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες.

Διεύρυνση της ΕΕ: Όχι σε βιαστικές αποφάσεις

Στο ζήτημα της διεύρυνσης, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την ενταξιακή προοπτική των υποψήφιων χωρών ως στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης.

Ωστόσο, η Αθήνα επιμένει ότι η πρόοδος κάθε υποψήφιας χώρας πρέπει να αξιολογείται με βάση τις δικές της επιδόσεις και την εκπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση δεν τάσσεται υπέρ της αλλαγής του τρόπου λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϋπόθεσης για τη διεύρυνση.

Η θέση της είναι ότι οι εσωτερικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και η διεύρυνση αποτελούν δύο διαφορετικές διαδικασίες, οι οποίες δεν πρέπει να συνδέονται υποχρεωτικά.

Μεταναστευτικό: Η ελληνική πρόταση για μηχανισμό έκτακτης ανάγκης

Στην ατζέντα της Συνόδου περιλαμβάνεται και το μεταναστευτικό, με την Ελλάδα να επαναλαμβάνει τη σημασία της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αθήνα έχει εκφράσει την ικανοποίησή της για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική πρόταση δημιουργίας ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων.

Ο μηχανισμός αυτός θα αφορά περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών εισροών ή εργαλειοποίησης της μεταναστευτικής πίεσης, όπως εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Έβρο το 2020.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, με έμφαση στην προστασία των συνόρων και στη δυνατότητα συντονισμένης αντίδρασης σε περιόδους κρίσης.

Το διακύβευμα της Συνόδου Κορυφής

Για την ελληνική κυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί ευκαιρία να τεθούν στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο οι οικονομικές συνέπειες της νέας ενεργειακής κρίσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στις συζητήσεις με βασικό αίτημα την αναζήτηση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων για την ακρίβεια, την προστασία της παραγωγικής βάσης και τη στήριξη των πολιτών.

Παράλληλα, η Αθήνα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα περιορίσουν τους πόρους που κατευθύνονται στην αγροτική παραγωγή και στην περιφερειακή ανάπτυξη.