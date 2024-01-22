Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η στήριξη των οικογενειών με παιδιά – Αναδρομικά η αύξηση του επιδόματος γέννησης

«Βασική μας προτεραιότητα η στήριξη των οικογενειών με παιδιά» είναι το μήνυμα που έστειλε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ γίνονταν οι ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης των νέων οικογενειών, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, επισημαίνει πως για την κυβέρνηση αποτελεί βασική της προτεραιότητα η στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Γι’ αυτό το λόγο, όπως αναφέρει αυξάνεται το επίδομα γέννησης μόνιμα και αναδρομικά για τις γεννήσεις που έγιναν από 1/1/2023.

Η στήριξη των οικογενειών με παιδιά αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Γι' αυτό και αυξάνουμε το επίδομα γέννησης μόνιμα και αναδρομικά για τις γεννήσεις που έγιναν από 1/1/2023. Από €2.000 για κάθε παιδί, σε €2.400 έως €3.500 ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. pic.twitter.com/lOoxaaWTMg— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 22, 2024

Τι ανακοίνωσαν Ζαχαράκη – Χατζηδάκης

Μέτρα για τη στήριξη νέων οικογενειών ανακοίνωσε τη Δευτέρα η κυβέρνηση μέσω του υπουργού Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη και της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Συγκεκριμένα, η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος γέννησης σε 2.400 ευρώ ενώ η αύξηση μπορεί να φτάσει έως και 1.500 ευρώ.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί αναδρομικά και θα αφορά στις γεννήσεις που έγιναν το 2023. Το αυξημένο επίδομα αναμένεται να πληρωθεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο.

Όπως εξήγησε η Σοφία Ζαχαράκη η αύξηση θα είναι κλιμακωτή και συγκεκριμένα:

400 ευρώ, δηλαδή 2.400 ευρώ για οικογένειες που αποκτούν το πρώτο τους παιδί

Από τη δική του πλευρά ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι σε νέους γονείς θα δοθούν περίπου 90 εκατ. ευρώ.

«Μιλάμε για σχεδόν 300.000 γονείς στο επίπεδο της διετίας. Είναι η απάντηση της κυβέρνησης βασικά στο πρόβλημα της ακρίβειας, μετά τα βαριά πρόστιμα, το πλαφόν που έχει εισαχθεί στο βρεφικό γάλα», σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών.

Επίσης, σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη, εκτός από την αύξηση του επιδόματος γέννησης, θα υπάρξουν και οι εξής παρεμβάσεις:

αύξηση του επιδόματος μητρότητας,

προσαύξηση εισοδηματικών κριτηρίων για το επίδομα θέρμανσης σε 5.000 ευρώ για κάθε παιδί,

το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος τέκνων

η αναμόρφωση του επιδόματος παιδιών για το δημόσιο, με αύξηση 20% για το πρώτο παιδί και 50% από το δεύτερο και κάθε επιπλέον παιδί

«Είχαμε κατ’ επανάληψη έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις στο επίδομα τέκνου σε 800.00 δικαιούχους, με κόστος 355 εκατ. ευρώ» εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών διευκρινίζοντας πως πρόκειται ένα πλέγμα παρεμβάσεων της κυβέρνησης.

«Εκεί που πηγαίναμε σε ένα οριζόντιο πρόγραμμα, τώρα μιλάμε για εξαρτώμενα μέλη. Οπότε προσμετράται το πόσα παιδιά έχει ο καθένας. Το ποσό είναι σημαντικό όταν το λαμβάνει η οικογένεια. Έρχεται να προστεθεί στα παιδιά που ήδη έχεις», τόνισε από τη δική της πλευρά η Σοφία Ζαχαράκη.

