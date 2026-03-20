Μητσοτάκης: Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους στο χώρο της εστίασης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε βίντεο στο διαδίκτυο για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον επισιτισμό.

«Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά! Κι αν δεν δουλεύεις στείλε το σε κάποιον φίλο ή φίλη σου που δουλεύει!

Υπογράφηκε η νέα (συλλογική) σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: Αυξήσεις στους μισθούς σας! Μιλάμε για αυξήσεις από 6% έως 25% πάνω στον κατώτατο μισθό. Εάν δουλεύεις στην εστίαση, το βίντεο αυτό σε αφορά! pic.twitter.com/UXXcyjDss3— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 20, 2026

Πλέον, ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορφώνεται: από 930 ευρώ έως 1100 ευρώ συν επιδόματα όπως 10% για εποχική δουλειά και έως συν 15% για τουριστική εκπαίδευση.

Καλύπτουμε έτσι έως και 400.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 15% των μισθωτών στη χώρα.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους στο χώρο της εστίασης» ανέφερε ο πρωθυπουργός.