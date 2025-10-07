Μητσοτάκης: «Καρφί» προς τον Τσίπρα – «Έχουμε εθνικό χρέος να μη ζήσουμε ποτέ ξανά τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ πέταξε το «καρφί» του προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός «δείχνοντας» τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση του από βουλευτής του κόμματος ανέφερε «Η σταθερότητα, άλλωστε, αποτελεί βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική. Δεν χρειάζεται νομίζω, ειδικά σε αυτό το κοινό, να σας θυμίσω τις περιπέτειες στις οποίες έβαλαν τον τόπο τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων σε σύνθετα προβλήματα, η ασυδοσία των παροχών χωρίς αντίκρισμα, οι αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν «στην εντατική». Μπορεί σε κάποιους αυτά να φαντάζουν μακρινά, αλλά εσείς εδώ ξέρετε καλά το κόστος της αβεβαιότητας και το ρίσκο των λάθος επιλογών. Το ζήσαμε και έχουμε εθνικό χρέος να μην το ζήσουμε ποτέ ξανά.

Αν κάποιος δεν πείθεται για τον κίνδυνο που παραμονεύει, αρκεί, όπως είπα, να δει τι συμβαίνει ακόμα και σε κράτη με ισχυρούς θεσμούς ή παράδοση συνεργασιών. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία, μια κυβέρνηση συνεργασίας έχει πάντα μεγαλύτερες δυσκολίες από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ή και στην υπόλοιπη Ευρώπη όπου τα αποσταθεροποιητικά φαινόμενα δεν λείπουν.

Παντού, δυστυχώς, σήμερα απλώνεται η αβεβαιότητα, η αδυναμία για τολμηρές αποφάσεις. Και βέβαια, παντού τα εύηχα συνθήματα για μεγαλύτερη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Μια πραγματικότητα που υπογραμμίζει ότι μόνο ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι μεγάλες, οι δύσκολες αλλαγές που απαιτεί η διατήρηση μιας οικονομίας σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν, χωρίς υποταγή στα κελεύσματα του λαϊκισμού, μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό.

Γιατί όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα. Και, προσέξτε, αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα».