Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους» (Βίντεο)

Σε ανάρτηση προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τους 5 δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων που εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή.

Στο βίντεο δείχνει την εκτόξευση των δορυφόρων σχολιάζοντας: «Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει».