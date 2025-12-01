“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους» (Βίντεο)

Το μήνυμα του πρωθυπουργού

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους» (Βίντεο)
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε ανάρτηση προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τους 5 δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων που εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή.

Στο βίντεο δείχνει την εκτόξευση των δορυφόρων σχολιάζοντας: «Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει».

@kyriakosmitsotakis_

Οι 5 δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» εκτοξεύθηκαν! ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

