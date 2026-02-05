Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Μητσοτάκης για Εθνική πόλο γυναικών: «Θερμά συγχαρητήρια για το χάλκινο μετάλλιο»

«Ακόμη μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας»

Μητσοτάκης για Εθνική πόλο γυναικών: «Θερμά συγχαρητήρια για το χάλκινο μετάλλιο»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

«Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών! Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την Εθνική μας. Θερμά συγχαρητήρια!», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης.

