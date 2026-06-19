Μιχαηλίδου: «Η συμπερίληψη στους χώρους εργασίας δεν είναι σύνθημα, είναι καθημερινή πρακτική»

Το Σήμα Διαφορετικότητας απονεμήθηκε σε 41 μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για πρώτη φορά, χθες, Πέμπτη 18 Ιουνίου, κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, που διοργάνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Πρόκειται για την αναγνώριση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης στους χώρους εργασίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε διαδραστική συζήτηση με τη συμμετοχή της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, της υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενας Ράπτη, εκπροσώπων των επιχειρήσεων και του κοινού. Η συζήτηση ανέδειξε ότι η συμπερίληψη στον χώρο εργασίας δεν είναι απλώς φιλοσοφία ή εταιρική αρχή, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να λειτουργούν με σύγχρονους κανόνες, να αξιοποιούν καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό τους και να δημιουργούν χώρους εργασίας ανοιχτούς, ασφαλείς και δίκαιους.

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Στη διαδραστική συζήτηση, η Δόμνα Μιχαηλίδου έφερε τη συμπερίληψη στο επίπεδο της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης, μέσα από συγκεκριμένα ερωτήματα προς το κοινό: μπορεί ένα άτομο με κινητική αναπηρία να φτάσει στον χώρο της συνέντευξης; Μπορεί μια μητέρα να αισθανθεί ότι δεν θα κριθεί για την οικογενειακή της κατάσταση; Τι συμβαίνει όταν ένας εργαζόμενος χρειάζεται να φροντίσει τον γονιό του ή όταν ένα πρόβλημα υγείας αλλάζει τις συνθήκες της ζωής του; «Η συμπερίληψη δεν ξεκινά όταν κάποιος προσλαμβάνεται. Ξεκινά από τη στιγμή που αποφασίζει να διεκδικήσει μια ευκαιρία. Και δεν κρίνεται μόνο από το ποιοι μπαίνουν σε μια επιχείρηση, αλλά και από το ποιοι προχωρούν, ποιοι αξιολογούνται δίκαια, ποιοι στηρίζονται όταν αντιμετωπίζουν μια δυσκολία. Αυτό πρέπει να φαίνεται στον τρόπο που μια επιχείρηση προσλαμβάνει, αξιολογεί, εκπαιδεύει, εξελίσσει και στηρίζει τους ανθρώπους της. Αυτό αναγνωρίζει το Σήμα Διαφορετικότητας: επιχειρήσεις που περνούν από το “πιστεύω στη συμπερίληψη” στο “λειτουργώ με συμπερίληψη”. Σε μια αγορά εργασίας που αναζητά ανθρώπους, η συμπερίληψη είναι τρόπος να αξιοποιείται καλύτερα κάθε εργαζόμενη και κάθε εργαζόμενος».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στην αξία της δράσης, τονίζοντας ότι η συμπερίληψη στους χώρους εργασίας χρειάζεται καθαρούς κανόνες, προσβάσιμες διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζονται με διαφάνεια. Χάρη στη συμβολή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργήθηκε η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις υπέβαλαν την αίτησή τους, κατέθεσαν τα απαιτούμενα στοιχεία και αξιολογήθηκαν βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων.

Τον απολογισμό του προγράμματος παρουσίασε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη. Στην ομιλία της τόνισε: «Η απονομή του Σήματος Διαφορετικότητας σε 41 επιχειρήσεις αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας. Η μεγάλη ανταπόκριση των επιχειρήσεων στην πρώτη εφαρμογή του προγράμματος επιβεβαιώνει ότι η διαφορετικότητα και η ίση μεταχείριση αποτελούν πλέον ουσιαστική προτεραιότητα για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Θέλω να συγχαρώ τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν αλλά και να ευχαριστήσω όλες όσες συμμετείχαν και εμπιστεύθηκαν αυτή την πρωτοβουλία από τα πρώτα της βήματα. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε πολιτικές που ενισχύουν τα δικαιώματα, διευρύνουν τις ευκαιρίες και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος για όλους».

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Παναγιώτης Νάνος, ο οποίος παρουσίασε δράσεις του δήμου που κάνουν τη συμπερίληψη πράξη στην περιφέρεια. Αναφέρθηκε στις θερινές κατασκηνώσεις της Λίμνης Πλαστήρα, όπου φιλοξενούνται παιδιά Ρομά, παιδιά από τη Μαριούπολη και παιδιά από την Κύπρο, δημιουργώντας έναν χώρο συνύπαρξης και κοινής εμπειρίας για παιδιά με διαφορετικές αφετηρίες. Παρουσίασε επίσης το Θεματικό Πάρκο Ισότιμης Πρόσβασης και Συμπερίληψης «Μπαίνω στα παπούτσια σου» στο Μορφοβούνι, με συμπεριληπτική παιδική χαρά, ειδικά διαμορφωμένα παιχνίδια για παιδιά με αναπηρία και βιωματικές δράσεις ενσυναίσθησης, που συνδέουν τη συμπερίληψη με την ψυχαγωγία, τη φύση και την καθημερινή εμπειρία, χωρίς εξαιρέσεις.

Οι 41 επιχειρήσεις που έλαβαν το Σήμα Διαφορετικότητας, με χρονολογική σειρά βάσει της ημερομηνίας οριστικοποίησης της αίτησής τους, είναι:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

VARIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΖΕΙ ΤΙ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – J.T. INTERNATIONAL HELLAS AEBE

AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

DIGITECH HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ PRESIDENTIAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

QUALCO Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής

QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

KAIZEN DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SEPTONA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

NOVO NORDISK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΑΪΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΥΡΩΧΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών ΥπηρεσιώνLEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ

CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Λίντλ Ελλάς και Σια Ομόρρυθμη Εταιρία

Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία

ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – CASPEDES Ι.Κ.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CQS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

PHAEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

enaon EDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

enaon Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

ΕΛΑΪΣ -UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ -ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

«ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

JULIETTE ARMAND – ΖΥΛΙΕΤ ΑΡΜΑΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Εμπορικών Τεχνικών Ναυτιλιακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «SUB1&SUB2: Ευαισθητοποίηση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας», της δράσης «Επίγνωση της Διαφορετικότητας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.