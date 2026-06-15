Μιχαηλίδου για πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών: «Έως 95% επιδότηση για ανακαινίσεις – Έως τις 24/8 η έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας»

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε σήμερα, Δευτέρα (15/06), στο ΕΡΤnews, και είπε ότι ανοίγει η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με την υπουργό να παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, τονίζοντας την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά. Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας θα μπορεί να εκδίδεται έως τις 24 Αυγούστου 2026.

Ξεκινούν σήμερα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ. Τον έλεγχο επιλεξιμότητας αφορά η πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η φάση των αιτήσεων για ένταξη.

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«Ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet, βλέπει το εισόδημά του όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ και του εμφανίζονται τα ακίνητα που διαθέτει, ώστε να επιλέξει ποια θέλει να εντάξει», εξήγησε.

Τα κριτήρια

Όπως διευκρίνισε η υπουργός, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ανά δικαιούχο ένα ακίνητο, ωστόσο στο στάδιο της επιλεξιμότητας μπορεί να δηλωθούν περισσότερα, με την τελική επιλογή να γίνεται τον Σεπτέμβριο.

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μπορεί να ενταχθεί εφόσον το εισόδημά του δεν ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

Επίσης σε ευάλωτες κατηγορίες, προβλέπεται αυξημένη επιδότηση έως 95%.

«Καλύπτουμε έως και το 60% των δαπανών»

Στη δυνατότητα προκαταβολής δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, καθώς όπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου «καλύπτουμε έως και 60% των δαπανών προκαταβολικά», ώστε οι δικαιούχοι μπορέσουν να ξεκινήσουν τις εργασίες χωρίς να απαιτείται σημαντική ίδια συμμετοχή από την αρχή.

Έπειτα από την υπαγωγή της αίτησης, θα καταβάλλεται το 60% του εγκεκριμένου ποσού της επιχορήγησης, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Ο δικαιούχος για τη χρήση της, θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει, μέσω του τραπεζικού συστήματος, το 40% της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής του προς τους αναδόχους ή τους προμηθευτές και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά.

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«Σήμερα ανοίγουμε την πλατφόρμα και δίνουμε στον πολίτη τη δυνατότητα να διαπιστώσει άμεσα αν είναι επιλέξιμος και ποιο ακίνητό του μπορεί να ανακαινίσει. Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως το 95% και τις 36.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 60% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε οι εργασίες να μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να ενεργοποιήσουμε κλειστά σπίτια και να αυξήσουμε τις διαθέσιμες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει με ξεχωριστό ποσό έως 2.500 ευρώ για μελέτες και άδειες, πέραν της βασικής επιδότησης.

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Στις επιλέξιμες δαπάνες, το 30%-40% πρέπει να αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το υπόλοιπο καλύπτει εργασίες ανακαίνισης.

Οι δεσμεύσεις

Η αξιοποίηση κλειστών ακινήτων είναι ο κεντρικός στόχος του προγράμματος, έτσι η λήψη της επιδότησης συνοδεύεται από δεσμεύσεις.

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«Για πέντε χρόνια το ακίνητο θα πρέπει να είναι μισθωμένο», υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου, διευκρινίζοντας ότι δεν απαιτείται ο ίδιος ενοικιαστής, αλλά συνεχής μίσθωση.

Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποδεικνύει ότι διαμένει στο ακίνητο και δεν το αξιοποιεί για άμεσο κέρδος μέσω πώλησης.

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Οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Η κ. Μιχαηλίδου προειδοποίησε ότι θα είναι αυτοματοποιημένοι οι έλεγχοι μέσω της ΑΑΔΕ και σε περίπτωση παραβίασης των όρων θα ζητείται επιστροφή των χρημάτων.

«Ο ελεγκτικός μηχανισμός λειτουργεί και στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί αντίστοιχες περιπτώσεις», σημείωσε, αναφέροντας ότι ακόμη και σε μικρότερα προγράμματα δεν εκταμιεύτηκαν ποσά όταν διαπιστώθηκαν παρατυπίες.

Ο στόχος του προγράμματος

Αρχικά το πρόγραμμα στοχεύει σε 25.000 κατοικίες, με προτεραιότητα στα κλειστά ακίνητα, ώστε να αυξηθεί η διαθεσιμότητα στην αγορά και να ασκηθεί πίεση στις τιμές των ενοικίων.

Σε δεύτερη φάση, θα επεκταθεί και σε κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Οι κριτικές για τα προγράμματα «Σπίτι μου»

Η υπουργός, απαντώντας σε κριτική ότι συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών τα προγράμματα «Σπίτι μου 1 και 2», υποστήριξε ότι έχουν βοηθήσεις χιλιάδες νέους να αποκτήσουν κατοικία.

Όπως ανέφερε, περίπου 22.000 πολίτες έχουν ήδη ενταχθεί, ενώ σημείωσε ότι ένα μέρος των αιτήσεων δεν προχώρησε για διάφορους λόγους, όπως δυσκολίες εύρεσης ακινήτου ή τεχνικά ζητήματα.

Οι «νταντάδες της γειτονιάς»

Η κ. Μιχαηλίδου μίλησε και για το πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς», λέγοντας ότι ήδη έχουν εγκριθεί 1.500 φροντιστές και έχουν υποβληθεί 3.000 αιτήσεις από γονείς.

Παράλληλα, ανακοίνωσε απλοποίηση της διαδικασίας, καθώς πλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση για το ποινικό μητρώο, με τον έλεγχο να γίνεται στη συνέχεια από το κράτος.