Μέγαρο Μαξίμου: Έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή- Τα μέτρα που εξετάζονται

Νέα κυβερνητική σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για απόψε (09.03), αμέσως μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από την Κύπρο.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν βασικά στελέχη του οικονομικού και κυβερνητικού επιτελείου, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Παράλληλα, μέσω τηλεδιάσκεψης από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για το Eurogroup, θα συμμετάσχει και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Τα μέτρα που εξετάζονται

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της σύσκεψης θα βρεθούν άμεσα μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις αυξήσεις των τιμών. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή είναι η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στην αγορά καυσίμων όσο και στα σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο επαναφοράς του fuel pass. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι θα πρέπει να διατηρηθούν και «εφεδρείες», σε περίπτωση που η πολεμική σύρραξη παραταθεί.

Σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση τονίζεται ότι θα υπάρξει στήριξη προς την κοινωνία και ότι δεν θα επιτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι ήδη καταγράφονται αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο πληθωριστικό κύμα εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

Χατζηδάκης: «Γρήγορες αλλά προσεκτικές κινήσεις»

Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο Mega, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν άμεσα αλλά με προσοχή.

Όπως είπε: «Δεν έχει νόημα να υποτιμούμε την κρίση, αλλά ούτε και να παρουσιάζουμε έναν «Αρμαγεδδώνα» συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Η στάση της κυβέρνησης τόσο στον κορονοϊό όσο και στην ενεργειακή κρίση του 2022 έδειξε ότι κινούμαστε νωρίτερα από άλλες χώρες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, θα βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις και θα κινηθούμε γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα των αρμόδιων υπουργείων είναι να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας, ιδιαίτερα στον τομέα των καυσίμων.

«Σε αυτό θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Θέλω το μήνυμα να είναι σαφές προς όλους όσοι σκέφτονται να αισχροκερδήσουν. Η κυβέρνηση θα κινηθεί ταχύτατα και αποφασιστικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα περιθώρια για νέα μέτρα στήριξης

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε:

«Θα δούμε την συνολικότερη επίπτωση αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν είμαστε η Ελλάδα του 2019 και ευτυχώς δεν ακούσαμε αυτούς που μας έλεγαν «δώστε τα όλα», αλλά δεν είμαστε και Ελβετία ή Γερμανία».

Όπως εξήγησε, σε διεθνές επίπεδο παραμένει ασαφές το εύρος των επιπτώσεων της κρίσης. «Όλα εξαρτώνται από την ένταση και την έκταση χρονικά της κρίσης. Από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες ακούγονται διαφορετικές εκτιμήσεις για τη διάρκεια του φαινομένου.

Και πέρυσι υπήρχαν αντίστοιχοι προβληματισμοί, όμως η κρίση κράτησε 12 ημέρες και τα απαισιόδοξα σενάρια ξεφούσκωσαν. Όμως οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο. Μου φαίνεται δύσκολο να μην υπάρξει κάποια επίδραση τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, το ζήτημα είναι ποιας τάξεως θα είναι αυτή».

Ενισχυμένος ο ρόλος της Ελλάδας

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε σχέση με το 2019, τόσο στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα όσο και στην οικονομία.

Όπως ανέφερε: «Έχουμε μια σειρά από συμμαχίες με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, με τις μετριοπαθείς αραβικές χώρες όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχουμε έναν αναβαθμισμένο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων με τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Και στο επίπεδο της οικονομίας η χώρα επίσης είναι πολύ ισχυρότερη. Αν είχαμε τα μεγάλα ελλείμματα και τα προβλήματα που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία και το 2019, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση του 2022, ούτε αυτήν την κρίση όποια διάσταση και αν πάρει».

Η παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο

Αναφερόμενος τέλος στην παρουσία της φρεγάτας Κίμων και ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής κινητοποίησης.

«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν στείλει δυνάμεις στην Κύπρο.

Αυτό δεν έχει μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία. Στέλνει και κάποιο μήνυμα ότι η Ευρώπη κινείται. Διότι στην αρχή η Ευρώπη αιφνιδιάστηκε αλλά σήμερα υπάρχει μια ουσιωδώς διαφορετική εικόνα και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε αυτή την εικόνα η Ελλάδα αποτελεί βασικό μέρος».