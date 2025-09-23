Μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης της ΚΝΕ «για το νομοσχέδιο-τερατούργημα της κυβέρνησης για το 13ωρο»

Με σύνθημα «Ο χρόνος (μας) είναι χρήμα (τους) – Δουλεύουμε για να ζούμε, δε ζούμε για να δουλεύουμε! Όλοι στην απεργία 1 Οκτωβρίου!», οι Οργανώσεις της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα οργανώνουν μια πλούσια, πολύμορφη παρέμβαση σε χώρους δουλειάς, Πανεπιστήμια, σχολεία, χώρους άθλησης και πολιτισμού, «για την επιτυχία της μεγάλης πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας την 1η Οκτωβρίου ενάντια στο νομοσχέδιο αποκτήνωσης των ανθρώπων, το νομοσχέδιο-τερατούργημα της κυβέρνησης, με το οποίο θα καλούνται οι εργαζόμενοι να δουλεύουν από τις 8:00 το πρωί έως τις 21:30 το βράδυ, όταν, όσο και όποτε έχει ανάγκη η καπιταλιστική επιχείρηση».

«Ήδη οργανώνονται εκδηλώσεις, συζητήσεις, συσκέψεις, περιοδείες σε όλη την Ελλάδα» αναφέρει η ΚΝΕ και σημειώνει:

«Ταυτόχρονα, στις κεντρικές εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση-συζήτηση, με τίτλο: «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές – Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για ζωή & δουλειά με δικαιώματα» την Πέμπτη 25/9, στις 19:30, στη Σκηνή φοιτητών & νέων εργαζομένων.

Θα μιλήσουν οι:

–Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ

–Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της ΟΙΥΕ

–Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του ΕΚ Πειραιά

–Γιώργος Στεφανάκης, μέλος των ΕΕ ΕΚΑ & ΔΣ ΠΟΕΕΤ

–Νίκος Τσακλίδης, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, εργαζόμενος στη «Hellenic Train»