Μαθητές, σύλλογοι και ενώσεις έψαλλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Χάρη Δούκα

Μαθητές, σύλλογοι και ενώσεις επισκέφτηκαν σήμερα το δημαρχείο της Αθήνας και έψαλλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Ο κ. Δούκας τους ευχαρίστησε γιατί γέμισαν με μελωδία το κτίριο και την πόλη και ευχήθηκε σε όλους καλά Χριστούγεννα. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ/EUROKINISSI

Χθες και σήμερα από νωρίς το πρωί τα κάλαντα έψαλλαν στο δημαρχείο χορωδίες και μαθητές των σχολείων της Αθήνας, το 79ο Νηπιαγωγείο, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών, ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Η Αγκαλιά», το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, η Λέσχη Φιλίας Ακαδημίας Πλάτωνος, η Ένωση Κρητών Κορινθίας ο «Ψηλορείτης», ο Σύλλογος Φιλωτιτών Νάξου, αλλά και η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ/EUROKINISSI

