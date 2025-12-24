Μαθητές, σύλλογοι και ενώσεις έψαλλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Χάρη Δούκα
«Τα κάλαντα που ακούσαμε στο δημαρχείο μας γέμισαν χαρά, ζεστασιά και αισιοδοξία»
Μαθητές, σύλλογοι και ενώσεις επισκέφτηκαν σήμερα το δημαρχείο της Αθήνας και έψαλλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Ο κ. Δούκας τους ευχαρίστησε γιατί γέμισαν με μελωδία το κτίριο και την πόλη και ευχήθηκε σε όλους καλά Χριστούγεννα.
Χθες και σήμερα από νωρίς το πρωί τα κάλαντα έψαλλαν στο δημαρχείο χορωδίες και μαθητές των σχολείων της Αθήνας, το 79ο Νηπιαγωγείο, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών, ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Η Αγκαλιά», το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, η Λέσχη Φιλίας Ακαδημίας Πλάτωνος, η Ένωση Κρητών Κορινθίας ο «Ψηλορείτης», ο Σύλλογος Φιλωτιτών Νάξου, αλλά και η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.
Σε δηλώσεις του, ο κ. Δούκας τόνισε: «Τα κάλαντα που ακούσαμε σήμερα στο δημαρχείο μάς γέμισαν χαρά, ζεστασιά και αισιοδοξία. Αυτές τις ημέρες η Αθήνα γίνεται μία μεγάλη, ζεστή αγκαλιά για όλους. Στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, νοιαζόμαστε, μοιραζόμαστε. Εύχομαι υγεία σε όλους, αγάπη στα σπίτια μας και αλληλεγγύη στην καθημερινότητά μας. Καλά Χριστούγεννα, με φως, σε μια πόλη που προχωρά ενωμένη».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις