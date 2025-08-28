Μαρινάκης: “Όσοι θέλουν να δοθεί τώρα ο 13ος μισθός επί της ουσίας θέλουν να μη δοθεί τίποτα σε όλους τους άλλους”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, για την περίπτωση επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο είπε ότι το δημόσιο ταμείο έχει συγκεκριμένα λεφτά να δώσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ, και υπάρχουν οροφές δαπανών από τις οποίες το κράτος απαγορεύεται.

Είπε ότι κανείς δεν είναι αντίθετος στο να δοθεί ο 13ο μισθός, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχουν περιθώρια να δοθούν σε άλλες τάξεις εργαζόμενων που έχουν ανάγκη στήριξης. Όποιος προτείνει να δοθεί σήμερα ο 13ος μισθός είπε ο κ. Μαρινάκης που το κόστος αγγίζει τα 1,4 δισ. λέει έμμεσα ότι δεν μπορεί να δοθεί κάτι άλλο.

Αναφερόμενος στην κριτική του κ. Ανδρουλάκη που αμφισβήτησε το ύψος του κόστους, είπε ότι τα στοιχεία του ΓΛΚ και του ΥπΟικ λένε ότι το κόστος και για τους δυο μισθούς (13ο και 14ο) είναι 2,7 δισ. ευρώ, ενώ τόνισε ότι η μεθοδολογία που υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να υπολογίζουν το μεικτό κόστος ισχύει από το 2016.

Ο στόχος πρωτογενών δαπανών -είπε- λαμβάνει υπόψη του τη συνολική δαπάνη της κυβέρνησης δηλαδή το μεικτό κόστος. «Η Ευρώπη μας λέει ότι αν θέλουμε να πάρουμε ένα μέτρο δεν πρέπει να ξεπεράσουμε μια οροφή δαπανών και το κόστος υπολογίζεται με το μεικτό κόστος» είπε και σημείωσε ότι υπάρχουν έσοδα επειδή μεταξύ άλλων «δημιουργήσαμε 500 χιλ. θέσεις εργασίας και καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μονή του Σινά είπε ότι αναγνωρίζουν όλα τα Πατριαρχεία και η κυβέρνηση ως νόμιμο ηγούμενο τον κ. Δαμιανό. «Στηρίζουμε τον αρχιεπίσκοπο και τους ανθρώπους της Μονής» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Για τα πρωτοσέλιδο τίτλος εναντίον του ΥπΕξ Γιώργου Γεραπετρίτη είπε ότι είναι «ανατριχιαστικά χυδαίος τίτλος» και κάλεσε τις Ενώσεις των δημοσιογράφων να παρέμβουν.

«Υπάρχει σφοδρή κριτική αλλά όταν μιλάμε για τον ΥπΕξ της ελληνικής κυβέρνησης και τα εθνικά θέματα τέτοιοι χαρακτηρισμοί ξεφεύγουν από τα όρια. Πρέπει να το δουν οι Ενώσεις των δημοσιογράφων. Είναι ντροπή να υπάρχουν τέτοιοι τίτλοι. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτό είναι ντροπή» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Σχολιάζοντας την κριτική του ΠΑΣΟΚ για τον υπολογισμό του ΑΕΠ είπε ότι «δεν κάνει πράξη αυτό υπό είχε υποσχεθεί να είναι μια καλή εναλλακτική λύση» και το κατηγόρησε ότι προβαίνει σε «λαθροχειρίες» αναφορικά με την οικονομία, με στόχο «να κοροϊδέψει τον κόσμο». Σημείωσε ότι το ΑΕΠ βγαίνει αφού υπολογίζεται η επίδραση του πληθωρισμού σε αυτό ώστε να έχουμε τις καθαρές τιμές, και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ «συνειδητά θέλει να εξαπατήσει τους πολίτες».

Για το συμβάν στην Αίγινα με τον θάνατο μιας γυναίκας που ανέμενε ασθενοφόρο, ο κ. Μαρινάκης αφού εξέφρασε τη θλίψη του και τα συλλυπητήρια του για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, είπε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν για τη στήριξη του ΕΣΥ «αλλά σε λίγα χρόνια έγιναν πολλά και σημαντικά».

Σημείωσε ότι υπάρχουν κενά ακόμη, και ανέφερε ότι υπάρχει περιορισμός από τον κανόνα της ΕΕ για μια αποχώρηση μια πρόσληψη. Είπε ότι αυξήθηκε το προσωπικό του ΕΣΥ κατά 10% λόγω αυτού του κανόνα, ενώ παρέπεμψε σε απαντήσεις της 2ης Υ.Πε. Σημείωσε ότι γίνεται έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες γιατί υπήρχαν 3 διαθέσιμοι οδηγοί και δεν ανταποκρίθηκαν και είπε ότι «παραλάβαμε ένα ΕΣΥ υπό κατάρρευση, και καλύψαμε έναν μεγάλο αριθμό θέσεων. Το ΕΣΥ βελτιώνεται αλλά θέλει ακόμη κι άλλες παρεμβάσεις».

Αναφερόμενος στην μέτρηση του ποσοστού φτώχειας και στην σχετική κριτική από την αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το ποσοστό μετράται με βάση τους συμπολίτες μας που είναι κάτω από 60% του διάμεσου εισοδήματος, δηλαδή του μέσου όρους του εισοδήματος όλων των πολιτών. Για να συγκρίνουμε το 2019 με το 2024 πρέπει να έχουμε υπόψη μας το διάμεσο εισόδημα είπε ο κ. Μαρινάκης επισημαίνοντας ότι το διάμεσο εισόδημα το 2019 ήταν 8195 ευρώ και 10850 το 2024.

Όπως είπε, ανέβηκε το άμεσο εισόδημα αυτό και το 2% λιγότερων συμπολιτών μας που ζει κάτω από το διάμεσο εισόδημα είναι ουσιαστικά 6% γιατί ο πήχης έχει ανέβει, αφού 500 χιλ. συμπολίτες μας ήταν άνεργοι και βρήκαν δουλειά. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη «το 15-19 στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη και η Ελλάδα στους 27 ήταν 27η. Το 19-24 είχαμε πολέμους και πανδημία η Ευρώπη ήταν στο όριο της ύφεσης ενώ η Ελλάδα αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς».

Είπε επίσης ότι το 2019, 2 στους 3, το 65% εργαζομένων αμειβόταν κάτω από 1000 ευρώ και τώρα το 65% έγινε 46%. «Ο πήχης μας είναι οι ανάγκες των πολιτών και όχι το 2019. Αλλά δεν θα ξεχάσουμε την αλήθεια επειδή κάποιοι ίσως θέλουν να ξαναφέρουν τον κ. Τσίπρα στο προσκήνιο» είπε.

Σχετικά με μείωση του ΦΠΑ είπε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες με τις οποίες σταδιακά εναρμονίζεται η χώρα, και μειώθηκαν 72 άμεσοι και έμμεσοι φόροι καθώς και ΦΠΑ σε ορισμένα είδη. Να αναμένουμε φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ αλλά το ποιες θα είναι θα αποφασιστεί από τον πρωθυπουργό, είπε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας ότι οι πιο ασφαλείς μειώσεις φόρων είναι οι μειώσεις των άμεσων φόρων.

Ερωτώμενος για την κατάσταση στη Γαλλία είπε ότι στην Ευρώπη η βασική συζήτηση είναι πως θα πάρουν αντιδημοφιλή μέτρα, ενώ η συζήτηση εδώ είναι που θα δώσουμε τα λεφτά που στερήθηκαν οι πολίτες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι χρειάζονται στήριξη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χαρακτήρισε «θηλειά» για τις επιχειρήσεις αυτές τον νόμο Κατρούγκαλου. «Θα δώσουμε όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά» είπε ο κ. Μαρινάκης και σημείωσε ότι η κυβέρνηση μείωσε την φορολόγηση τους στο 22%, είπε ότι «βρήκαμε στο 100% την προκαταβολή φόρου και την πήγαμε στο 50%, ενώ μειώθηκαν οι εισφορές από 40,56% στο 35,6%».

Ανέφερε ότι πάνω από 11 χιλ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν 1,95 δισ. ευρώ δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ από το ΕΣΠΑ, από τον Ιούλιο του 2019 δόθηκαν συνολικά 6,5 δισ. ευρώ σε ενισχύσεις.

Σχολιάζοντας τη σχετική δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου είπε ότι μόνο θετικά μπορεί να δει κανείς την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, και σχολίασε γενικώς, ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνηση είναι εθνική πολιτική και υπαγορεύεται μόνο από τα εθνικά συμφέροντα και όχι από παρορμητικές κινήσεις και ιδεοληψίες.

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για τη σύγκριση των εξαγγελιών της κυβέρνησης στη ΔΕΘ με αυτές το 2003 από τον Κώστα Σημίτη, και τα εκλογικά αποτελέσματα στη συνέχεια, είπε ότι γίνεται σύγκριση διαφορετικών μεγεθών. Υπάρχει φθορά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είπε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας ότι άλλη η Ελλάδα του 2003 άλλη του 2025. Τα «λεφτόδεντρα» κυβέρνησαν τον τόπο είπε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε: «Μέχρι το 2015 δεν είχε δει ο κόσμος τους μαθητευόμενους μάγους να κυβερνάνε. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγεί το πώς θα δώσει τα χρήματα».