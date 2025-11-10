Μαρινάκης: «Ο “Κάθετος Διάδρομος” πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης»

Η Ελλάδα εξασφαλίζει ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για πολλά χρόνια υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και τόνισε ότι αυτές οι εξελίξεις θα αποφέρουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς θα οδηγήσουν σε χιλιάδες νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και σε καλύτερες τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στον απόηχο των σημαντικών συμφωνιών, που επετεύχθησαν κατά το διήμερο του P-TEC Forum στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδος στην Αθήνα.

«Ο “Κάθετος Διάδρομος”, ο οποίος συνδέει Ελλάδα – Βουλγαρία – Ρουμανία – Μολδαβία – Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία-Ουγγαρία με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της ηπείρου από το ρωσικό αέριο», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε την ευρεία πλειοψηφία με την οποία εγκρίθηκαν τα φορολογικά μέτρα, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Τόνισε, δε, ότι «η ευρεία αυτή κοινοβουλευτική αποδοχή αποδεικνύει ότι οι επιλογές της κυβέρνησης ως προς τον σχεδιασμό και την στόχευση των μέτρων ήταν σωστές, ρεαλιστικές και κοινωνικά δίκαιες, ανταποκρινόμενες στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας, παρά το γεγονός ότι όταν τα μέτρα αυτά είχαν ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν σπεύσει να αντιδράσουν απέναντι στις ανακοινώσεις μιλώντας για αδυναμία ουσιαστικής απάντησης στην ακρίβεια, για “άδειο καλάθι ΔΕΘ”, για περιορισμένες φοροελαφρύνσεις και γενικόλογες ανακοινώσεις χωρίς σχέδιο».

Οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες αποτελούν μια ηχηρή επιβεβαίωση του κεντρικού ρόλου της πατρίδας μας στη διεθνή ενεργειακή σκηνή.

Η ExxonMobil, μετά την συμφωνία της με τις Energean και HelleniQ Energy, θα συμμετάσχει στην παραχώρηση του Οικοπέδου 2 στο Ιόνιο Πέλαγος και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη χώρα μας, έχοντας, ήδη, παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός δεσμεύεται να προχωρήσει, άμεσα, σε ερευνητική γεώτρηση.

Η επανέναρξη των εξορύξεων, ύστερα από 40 χρόνια, με την συμφωνία ExxonMobil – Energean – HelleniQ Energy για το Οικόπεδο 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, ισχυροποιεί τη χώρα μας. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην ενεργειακή ιστορία μας, καθώς αξιοποιείται ο υποθαλάσσιος πλούτος, με θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, στο ενεργειακό μας ισοζύγιο και στα δημόσια έσοδα.

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα και η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποκτά για πρώτη φορά μια μακροχρόνια, στρατηγική γραμμή προμήθειας LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης στην Ευρώπη, μετά την υπογραφή της ΔΕΠΑ Εμπορίας και AKTOR με την αμερικανική Venture Global LNG.

Ο «Κάθετος Διάδρομος», ο οποίος συνδέει Ελλάδα-Βουλγαρία-Ρουμανία-Μολδαβία-Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία-Ουγγαρία με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της ηπείρου από το ρωσικό αέριο. Εξασφαλίζουμε, έτσι, ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για την πατρίδα μας για πολλά χρόνια, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.

Αυτές οι εξελίξεις θα αποφέρουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς θα οδηγήσουν σε χιλιάδες νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και σε καλύτερες τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα με αυτές τις ιστορικές συμφωνίες να γίνει η πύλη εισόδου για όλη την Ευρώπη ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, η παρουσία κολοσσών, η υπογραφή τέτοιων συμφωνιών στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και εντός και εκτός της ευρύτερης περιοχής μας.

Με συντριπτική πλειοψηφία επί των άρθρων εγκρίθηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται η μείωση της φορολογίας εισοδήματος κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες ανά κλιμάκιο εισοδήματος και με επιπλέον δύο μονάδες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Επιπρόσθετα, η μεταρρύθμιση προβλέπει -μεταξύ άλλων- πως για νέους έως 25 ετών, ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και για νέους 26-30 ετών περιορίζεται στο 9%.

Και όλα αυτά, ενώ ήδη από το 2019 έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές, οι 25 εκ, των οποίων αφορούν έμμεση φορολογία. Η ανεργία έχει πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό και σε χαμηλό 17ετίας, ενώ αυξήσαμε κατά 36% περίπου τον κατώτατο μισθό και αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% ο μέσος μισθός.

Από τα 47 άρθρα του νομοσχεδίου, τα 37 συγκέντρωσαν περισσότερες από 200 ψήφους στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ πλήθος άρθρων ξεπέρασαν τις 250 ψήφους. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο.

Η δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν τις φορολογικές ελαφρύνσεις, με επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, συγκέντρωσε 214 ψήφους. Η μείωση των τεκμηρίων υπερψηφίστηκε από 248 βουλευτές, ενώ η εισαγωγή νέου συντελεστή 25% στα εισοδήματα από ενοίκια έλαβε 215 ψήφους.

Παράλληλα, με τρεις νομοτεχνικές βελτιώσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης διευρύνθηκε η περίμετρος των δικαιούχων για τη μείωση των τεκμηρίων και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ με στόχο την ενίσχυση της περιφέρειας.

Επεκτείνεται η μείωση κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και για τους υπόχρεους που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν κύρια κατοικία σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από 500 έως 1.700 κατοίκους για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας.

Η σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ επεκτείνεται και σε φυσικά πρόσωπα, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους, πέρα από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και στις ως άνω περιφερειακές ενότητες.

Τέλος, το μηνιαίο επίδομα ύψους 130 ευρώ επεκτείνεται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Μαρώνειας και Φαναρίου και Πόρτο Λάγους και στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν σε μονάδες προς τα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου.

Επί της αρχής, το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 160 βουλευτές, αριθμός που υπερβαίνει την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Η ευρεία αυτή κοινοβουλευτική αποδοχή αποδεικνύει ότι οι επιλογές της κυβέρνησης ως προς τον σχεδιασμό και την στόχευση των μέτρων ήταν σωστές, ρεαλιστικές και κοινωνικά δίκαιες, ανταποκρινόμενες στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας, παρά το γεγονός ότι όταν τα μέτρα αυτά είχαν ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν σπεύσει να αντιδράσουν απέναντι στις ανακοινώσεις μιλώντας για αδυναμία ουσιαστικής απάντησης στην ακρίβεια, για «άδειο καλάθι ΔΕΘ», για περιορισμένες φοροελαφρύνσεις και γενικόλογες ανακοινώσεις χωρίς σχέδιο.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο 1,4% με βάση τα τελευταία στοιχεία για τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι 3,5% στον μέσο όρο της ΕΕ και 5% στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της ΕΕ στους 13 από τους τελευταίους 16 μήνες, ενώ για τρεις συνεχόμενους μήνες τον χειμώνα – Δεκέμβριος 2024, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2025 – ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στη χώρα μας ήταν αρνητικός, κάτι που είχε να συμβεί από το 2021.

Η μάχη με την ακρίβεια, είναι συνεχής γι’ αυτό και η Κυβέρνηση λαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως αυτή της μείωσης τιμών που αφορά σε 2.180 κωδικούς προϊόντων που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι, με εντατικούς ρυθμούς, από τη ΔΙΜΕΑ. Σε χρονικό διάστημα 15 μηνών έχουν γίνει πάνω από 45.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πάνω από 16 εκατ. ευρώ πρόστιμα, από τα οποία τα 5,5 εκατ. ευρώ σε πολυεθνικές. Και αυτά, ενώ προχωράει η ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, με 300 νέους ελεγκτές και διοικητή με θητεία ανεξάρτητη από τους πολιτικούς κύκλους.

Η μείωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, σημαίνει πως σε μια μεγάλη διαρκή μάχη όπως αυτή της ακρίβειας, οι πολιτικές της χώρας μας αποδίδουν καλύτερα συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης.

Μία σειρά από πρωτοβουλίες που πρόκειται να ληφθούν για την περαιτέρω αυστηροποίηση του καθεστώς της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Οι πρωτοβουλίες είναι οι εξής:

Η παράνομη οπλοκατοχή πυροβόλων όπλων, μεταξύ αυτών τα πιστόλια και περίστροφα και η υποτροπή για παραβίαση του νόμου περί όπλων γίνονται κακούργημα. Αυστηροποίηση των ποινών για διακεκριμένες περιπτώσεις και ιδιαίτερα για την χρήση όπλου για ζωοκλοπές και εκβιασμούς. Ο εισαγγελέας θα μπορεί να επιβάλει προληπτικά περιοριστικούς όρους όταν υπάρχει πιθανός κίνδυνος μεταξύ οικογενειών που έχουν ιστορικό φιλονικίας. Δυνατότητα εθελοντικής παράδοσης παράνομων όπλων. Επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου για τις άδειες σκοποβολής και τις κυνηγετικές άδειες.

Για την καταπολέμηση Οργανωμένου Εγκλήματος προχωρά :

Η αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ενίσχυσή της με 100 αστυνομικούς και σύγχρονα μέσα. και η ίδρυση Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, ενισχύεται η αστυνόμευση με τον μετασχηματισμό των έξι Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και ενοποίησή τους με τις ΟΠΚΕ και ενίσχυσή τους με πενήντα νέους αστυνομικούς και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Στον τομέα της εκπαίδευσης προχωρά σε συνεργασία με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη:

Η έναρξη σχολών γονέων στους 7 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και σταδιακά σε όλη την Κρήτη Η αποστολή ειδικευμένου προσωπικού παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα Βορίζια για την στήριξη σε παιδιά, οικογένειες και εκπαιδευτικούς με στόχο, αύριο Δευτέρα να ανοίξει το σχολείο, ώστε τα παιδιά να μην μείνουν άλλο σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης και να πάνε στο φυσικό τους χώρο, το σχολείο. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης για την πρόληψη της βίας και την ειρηνική επίλυση διαφορών για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο εργαστηρίων δεξιοτήτων. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Υγείας για την αποκλιμάκωση της επιθετικότητας ανηλίκων και την ειρηνική επίλυση διαφορών. Ένα πρόγραμμα που έχει ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη.

Επιπρόσθετα, με την αναβάθμιση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Υποδιεύθυνση και τη δημιουργία ειδικού Τμήματος Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων, την ενίσχυση με 150 συνολικά νέους αστυνομικούς και τον μετασχηματισμό των Τμημάτων Ασφάλειας Επιχειρήσεων η Κρήτη αποκτά μια σύγχρονη, οργανωμένη και αποτελεσματική αστυνομική δομή.

Δεν είναι όμως οι πρώτες πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε για την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος, ειδικά μετά την ίδρυση της ΔΑΟΕ η οποία πρόσφατα συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας, κατά τη διάρκεια του οποίου επιλήφθηκε σε 719 υποθέσεις, εξαρθρώθηκαν 139 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, σχηματίστηκε δικογραφία για 2.540 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 1.792 και περίπου 600 προφυλακίστηκαν.

Έχουμε αντιμετωπίσει πολλά «μέτωπα» σε επίπεδο κυκλωμάτων όπως:

στο ζήτημα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις, μια πληγή εκατοντάδων εκατομμυρίων για τη χώρα

κυκλώματα σε εφορίες, παράνομου εμπορίου καυσίμων,

σε φυλακές

στη δημοτική αστυνομία

σε πολεοδομίες

Ενώ, σπάμε το απόστημα της εγκληματικότητας στα Πανεπιστήμια, όπου εκκενώνονται με ταχύτητα οι καταλήψεις και για πρώτη φορά ξεκίνησε ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς κατάληψη, αλλά και στα γήπεδα που ο νόμος εφαρμόζεται χωρίς αστερίσκους.

Εγκληματίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η αντιμετώπιση του κράτους απέναντί τους.

Μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία ήταν η αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί όπλων τον Μάρτιο του 2025, στο πλαίσιο του νόμου 5187 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία μας βοήθησε και στην Κρήτη για το 2025 να έχουμε 689 συλλήψεις για παραβίαση του νόμου περί όπλων και κατασχέσεις 1222 πυροβόλων όπλων.

Από σήμερα υποβάλλονται αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπα που για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν: πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα πέλετ ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι πληρούν μία σειρά από εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως: η δριμύτητα του κλίματος κάθε περιοχής και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτιρίου.

Το επίδομα που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται μέχρι το ποσό των 1.200 ευρώ για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Διευκρινίζεται πως μόνον ένα είδος καυσίμου δύναται να επιδοτηθεί ανά δικαιούχο και για αγορές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).