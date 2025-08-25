Μαρινάκης: «Κλείνει» την πόρτα σε 13ο μισθό, 13η & 14η σύνταξη

Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως επίσης, ούτε 13η και 14η σύνταξη ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην πρώτη καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα.

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, η αιτία που δεν θα δοθεί ο 13ος μισθός δεν είναι άλλη από το δημοσιονομικό κόστος, καθώς, το μέτρο αυτό αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ. «1,5 δισ. είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει από τη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης. Ας μας πει το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει να δοθούν χρήματα μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους και όχι στους συνταξιούχους. Ας μας πουν ότι δεν θέλουν να μειωθούν οι φόροι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με την 13η και 14η σύνταξη υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο μέτρο κοστίζει πέντε δισεκατομμύριά ευρώ. «Ο κόσμος στις εκλογές θα κρίνει. Εμείς θέλουμε να μειωθούν οι φόροι».

Χατζηδάκης: «Δεν υπάρχει τέτοιος δημοσιονομικός χώρος»

Νωρίτερα, σήμερα (25.08), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το αν υπάρχει περίπτωση επαναφοράς του 13ου και 14 μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους και η ανάλογη επαναφορά στις συντάξεις, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο θα είχε κόστος περίπου 8 δισ. ευρώ και «τέτοιος δημοσιονομικός χώρος δεν υπάρχει.