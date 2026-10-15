Μαρινάκης: “Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχουν τα οικονομικά της χώρας και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε έσοδα”

«Είναι πολύ εύκολο να λες εκ του ασφαλούς για κάποια μέτρα, τόσο σημαντικά μέτρα, “too little, too late“, όταν δεν έχεις απαντήσει ποτέ σοβαρά ούτε στο πόσα, ούτε στο πότε, ούτε στο από πού. Και ειδικά το από πού έχει σημασία. Είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεν είναι λεφτά που φυτρώνουν κάπου, ούτε έρχονται ως δια μαγείας στην κυβέρνηση για να τα δώσει» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης και προσέθεσε:

«Και τα μέτρα αυτά μπόρεσαν και ανακοινώθηκαν και δόθηκαν, γιατί η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί μια πολιτική που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, αυξάνει τα φορολογικά έσοδα. Και έχει αποθέματα. Και γιατί η κυβέρνηση αυτή δεν άκουσε τις σειρήνες όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, από τότε που ξέσπασε μία ακόμα κρίση, να τα δώσει όλα και παραπάνω από αυτά που μπορούσε να δώσει από την αρχή. Ευτυχώς δεν τους ακούμε όλους αυτούς του μετώπου του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι πάντοτε χρειάζονται περισσότερα, αλλά οι ανακοινώσεις αυτές θεωρώ ότι είναι ανακοινώσεις που ανακουφίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε να το κάνουμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, στους πολίτες, ειδικά στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα φτάσει μεσοσταθμικά, να δούμε τις τελικές ανακοινώσεις, κάπου στο 1.55, άρα θα πέσει 40 λεπτά κάτω και πάνω στο 1.55 θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης, του οποίου τα εισοδηματικά κριτήρια, όχι φέτος, από πέρσι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με την περίοδο που αναλάβαμε την διακυβέρνηση του τόπου το 2019. Αξίζει να δει κανείς τα συγκριτικά δεδομένα, τα παρουσίασα και χθες. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι δικαιούχοι». Στο σημείο αυτό ανέφερε παραδείγματα:

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«Χαρακτηριστικά σας λέω, ότι ένα μονομελές νοικοκυριό έπαιρνε επιδότηση αν είχε εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, τώρα έχει πάει το όριο αυτό στις 16.000 ευρώ. Ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά από τις 20.000 πήγε στις 24.000 ευρώ το εισοδηματικό όριο. Ένα ζευγάρι με ένα παιδί και εδώ έχουν αυξηθεί παραπάνω αναλογικά γιατί πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο ειδικά στο ζήτημα της θέρμανσης οικογένειες με παιδιά από 22.000 στις 29.000 ευρώ ένα ζευγάρι με δύο παιδιά από τις 24.000 στο 2019 εισοδηματικό όριο έχει πάει στις 34.000 ευρώ με τρία παιδιά από 26.000 στις 39.000 ευρώ δηλαδή αύξηση 50% του εισοδηματικού ορίου, ενώ μια μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί πήγε από τις 22.000 στις 29.000 και μια μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά από τις 24.000 στις 34.000 και αντίστοιχα προσαυξανόμενο ανά παιδί.

Το δε επίδομα θέρμανσης, επειδή αναφερθήκατε και στην κυρία Κουφονικολάκου, που εκπροσωπεί έναν πρώην πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα, αξίζει να θυμίσει στον πολιτικό της προϊστάμενο, ότι άφησε τη διακυβέρνηση του τόπου με ένα επίδομα θέρμανσης, γιατί κρύο δεν ξεκίνησε να κάνει τα τελευταία χρόνια, παρά την ενεργειακή κρίση και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, ειδικά από πέρσι φέτος, άφησε τη χώρα με ένα επίδομα με μέγιστο ποσό τα 350 ευρώ. Το μέγιστο ποσό σήμερα έχει τριπλασιαστεί με βάση και τις φετινές αυξήσεις και έχει πάει στα 1560 ευρώ. Από εκεί λοιπόν που ήταν από 80 έως 350, φέτος θα είναι από 130 έως 1560. Το 1560 είναι για περιοχές αυξημένων ενεργειακών αναγκών. Άρα ας συγκρίνουμε πραγματικά δεδομένα» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης και επισήμανε:

«Ξαναλέω, όλα αυτά δεν έλυσαν όλα τα προβλήματα, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως έχει πει, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Άρα ας φύγουμε λίγο από το μικρόκοσμο της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα, μια κουκίδα στο χάρτη, ή μια χώρα εκτός παγκόσμιας πραγματικότητας. Αντιλαμβανόμαστε απολύτως τις ανάγκες των πολιτών. Δίνουμε όσα παραπάνω αντέχουν τα οικονομικά της χώρας και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε έσοδα, που όταν υπάρχουν έσοδα η αντιπολίτευση μιλάει με ψεύτικα επιχειρήματα για υπερφορολογήσεις».

Σε ερώτηση για το ευρωπαϊκό συμβούλιο και τις αποφάσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Καταρχάς, μόνο και μόνο που γίνεται αυτή η συζήτηση, όπως είπε χθες και η εκπρόσωπος της Κομισιόν, σημαίνει ότι τελικά δεν ήταν για ειρωνεία και για χλεύη η πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού, εν προκειμένου για να δοθεί η δυνατότητα μιας ευελιξίας ως προς τις δαπάνες, ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις οροφές δαπανών. Θυμάστε ότι ένας εκ των ”προπονητών της εξέδρας”, με πολιτικούς όρους, για να μην παρεξηγηθώ από την αντιπολίτευση, ο κ. Ανδρουλάκης, είχε μιλήσει ειρωνικά για ”γαλάζια γράμματα”. Το ότι συζητείται αυτό και μάλιστα δίνεται μία μάχη, να δούμε τελικά τι θα συμβεί, δείχνει ότι τελικά ήταν αναγκαία αυτή η παρέμβαση. Και μακάρι να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία, γιατί θεωρώ ότι όσο παραπάνω στηριχθούν τα νοικοκυριά, οι καταναλωτές, οι πολίτες και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες, ειδικά χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, τόσο το καλύτερο. Και θα έπρεπε έτσι η αντιπολίτευση να αντιμετωπίζει αυτές τις εθνικές πρωτοβουλίες, ειδικά όταν πολλές εξ αυτών στο παρελθόν είχαν θετικό αντίκτυπο, σημαντικά αποτελέσματα για τη χώρα μας και τους Έλληνες πολίτες».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτιμά να είναι χρήσιμος για τη χώρα και να μην λαϊκίζει μιλώντας εκ του ασφαλούς» τόνισε.

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε δημοσίευμα για επανέναρξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου: «Καταρχάς η Nexans, η γαλλική εταιρεία, υπέβαλε για λογαριασμό της κύριας εταιρείας του έργου GSI, αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο. Ακολουθεί η κατά τον νόμο διαδικασία. Σε τι συνίσταται η διαδικασία αυτή; Σε άδεια από την ΕΧΑΕΘ και το Λιμενικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Άρα αυτές είναι οι δύο αρχές οι οποίες δίνουν την άδεια. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα διεξάγει γαλλικό πλοίο» είπε υπογραμμίζοντας ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές και η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες Αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου.