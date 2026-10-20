Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος φυγόποινος – Είχε καταδικαστεί σε 33 χρόνια κάθειρξη

Φυγόποινος, που έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 33 ετών (με εκτιτέα τα 20), συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 26χρονο, υπήκοο Πακιστάν, εις βάρος του οποίου, όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που τον συνέλαβαν, εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

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Η συγκεκριμένη ποινή συνδέεται με τα αδικήματα της αρπαγής, της συμμορίας και της απόπειρας εκβίασης.

Ο 26χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.