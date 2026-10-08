Μαρινάκης: “Η ελληνοαμερικανική συνεργασία διευρύνεται σε κρίσιμους τομείς”

«Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και φυσικά στις συναντήσεις του με τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Άμυνας Νίκο Δένδια», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μία συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Ο ίδιος ο κ. Ρούμπιο τόνισε το γεγονός ότι η συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ δεν έχει μόνο μακρά ιστορική διαδρομή, έχει και βαθιά ιστορική σημασία. Η χθεσινή μέρα ανέδειξε για ακόμα μία φορά τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ ως ουσιαστικού συμμάχου των ΗΠΑ και ως μία δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου» τόνισε.

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Αναφερόμενος στη σημασία του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, τον οποίο προήδρευσαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ελληνοαμερικανική συνεργασία διευρύνεται σε κρίσιμους τομείς, από την άμυνα και την ενέργεια έως την οικονομική ασφάλεια, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του Διαλόγου ανακοινώθηκαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισ. δολαρίων, ενώ οριστικοποιήθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενισχύθηκε η διαλειτουργικότητα με την παραχώρηση τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker. Παράλληλα, οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σημασία της αμυντικής συνεργασίας για την ασφάλεια Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και για τους στόχους του ΝΑΤΟ, ενώ διεύρυναν τη συνεργασία στην επιβολή του νόμου και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ακόμη ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, ενώ συμφώνησαν να συνεργαστούν για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας, τον έλεγχο των επενδύσεων και τη θωράκιση των διαδικασιών που αφορούν κρίσιμες υποδομές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενεργειακή συνεργασία, με αιχμή τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου και την έρευνα υδρογονανθράκων. Παράλληλα, υπεγράφη συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία, ενώ ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά και ανακοινώθηκε το πρώτο έργο στην Ελλάδα που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Πρέσβεων των ΗΠΑ για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του MED9 στο Σπλιτ της Κροατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στις αυξημένες τιμές ενέργειας, οι οποίες εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε επίσης τη σημασία ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διύλισης στην ΕΕ.

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος κατέγραψε τον Σεπτέμβριο υψηλό εξαμήνου τόσο στον αριθμό των ρυθμίσεων όσο και στο ύψος των οφειλών που ρυθμίστηκαν. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις, από τις οποίες 496 βάσει της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, για αρχικές οφειλές ύψους 640 εκατ. ευρώ. Συνολικά, έως τον Σεπτέμβριο, είχαν πραγματοποιηθεί 70.244 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 21,21 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες αιτήσεις τον ίδιο μήνα ανήλθαν σε 7.493.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαρινάκης και στην παρέμβαση έως 95 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων ώστε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας να μην μετακυλίεται στους καταναλωτές και να συγκρατηθούν οι τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. «Η στήριξη της βιομηχανίας είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι με τη νέα παρέμβαση το συνολικό ύψος των μέτρων στήριξης της βιομηχανίας ανέρχεται πλέον στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για την περίοδο Απριλίου – Αυγούστου 2026, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο, από 16 λεπτά, και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, από 12 λεπτά. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους και στην παροχή στήριξης στον κλάδο αντίστοιχης με εκείνη που έχει δοθεί στους αγρότες. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση εξετάζει την ενεργοποίηση πρόσθετων πόρων και αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις εντός Οκτωβρίου.

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Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στην κατανομή 97,8 εκατ. ευρώ προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, με στόχο την ταχεία αποκατάσταση βασικών δικτύων και υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Τέλος, σημείωσε την έναρξη της σταδιακής ανανέωσης του τροχαίου υλικού της Γραμμής 1 του Μετρό, με την ένταξη σε κυκλοφορία του πρώτου πλήρως ανακατασκευασμένου συρμού, 22 χρόνια μετά την τελευταία προσθήκη νέου τροχαίου υλικού. Πρόκειται για τον πρώτο από συνολικά 14 συρμούς που θα ανακατασκευαστούν, με το έργο να προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027.

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Η εισαγωγική τοποθέτηση ολοκληρώθηκε με αναφορά στην παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

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«Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο και φυσικά στις συναντήσεις του με τον Πρωθυπουργό αλλά και τους Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και ‘Αμυνας Νίκο Δένδια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου, με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

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Ο ίδιος ο κ. Ρούμπιο τόνισε το γεγονός ότι η συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ δεν έχει μόνο μακρά ιστορική διαδρομή, έχει και βαθιά ιστορική σημασία.

Η χθεσινή ημέρα ανέδειξε για ακόμα μια φορά τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, ως ουσιαστικού συμμάχου των ΗΠΑ και ως μια δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο κ. Ρούμπιο προήδρευσαν του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος – ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο του Διαλόγου, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων:

-Ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales, ύψους 4 δισ. δολαρίων, προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας.

-Οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα.

-Επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφάλειας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ.

-Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

-Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων.

-Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και προτίθενται να συνεργαστούν για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων και τη θωράκιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που αφορούν κρίσιμες υποδομές.

-Υπογράμμισαν τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των ενεργειακών σχέσεων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Υπουργικής Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία του Νοεμβρίου 2025, του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και της έρευνας υδρογονανθράκων.

-Υπέγραψαν συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία.

-Υπέγραψαν την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

-Ανακοίνωσαν το πρώτο έργο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Πρέσβεων των ΗΠΑ για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με στόχο την ανάδειξη των κοινών δημοκρατικών παραδόσεων.

Συμμετέχοντας στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9, στο Σπλιτ της Κροατίας, ο Πρωθυπουργός, επανέλαβε ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, οι οποίες εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, διατηρώντας, πάντοτε, τη δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα.

Επιπρόσθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν τη σημασία της λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διύλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υψηλό εξαμήνου καταγράφηκε στον εξωδικαστικό μηχανισμό τον Σεπτέμβριο, τόσο ως προς το πλήθος των ρυθμίσεων όσο και ως προς το συνολικό ύψος των αρχικών οφειλών που αφορούν.

Οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ανήλθαν σε 2.237, εκ των οποίων οι 496 πραγματοποιήθηκαν βάσει της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών. Όσον αφορά τις αρχικές οφειλές που ρυθμίστηκαν, ανήλθαν σε 640 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, έως και τον Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκαν 70.244 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 21,21 δισ. ευρώ. Στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων τον Σεπτέμβριο κατέγραψαν, επίσης, υψηλό εξαμήνου, φθάνοντας τις 7.493.

Παρέμβαση ύψους έως 95 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Απώτερος σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη των ελληνικών βιομηχανιών προκειμένου το κόστος από το ρεύμα να μην μετακυλίεται στον καταναλωτή και να συγκρατηθούν οι τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η νέα παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στα μέτρα που έχουν, ήδη, ληφθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Η Κυβέρνηση αξιοποιεί τα περιθώρια που δημιουργεί το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, με δημοσιονομική υπευθυνότητα και στοχευμένη στήριξη. Στόχος είναι να κρατήσουμε ισχυρή την παραγωγική βάση της χώρας και να δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο για νέες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η στήριξη της βιομηχανίας είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου – Αυγούστου 2026.

Δεδομένου ότι στον τομέα της αλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο, από 16 λεπτά, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά ανά λίτρο, από 12 λεπτά, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, μέσω ενίσχυσης de minimis.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη των αλιέων λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με τη νέα αυτή παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λιπάσματα, που αποτελούν σημαντικό κόστος παραγωγής στη γεωργία.

Καθώς όμως η κατάσταση είναι ευμετάβλητη διερευνάται από την Κυβέρνηση η ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την περαιτέρω ενίσχυση των αλιέων τους επόμενους μήνες και αναμένεται να προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου.

Πόροι συνολικού ύψους 97,8 εκατ. ευρώ κατανεμήθηκαν για τη στήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και Β’ Βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Στόχος είναι η ταχεία επαναφορά της λειτουργικότητας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και η ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.

Σε κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό τέθηκε από χθες ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός, 22 χρόνια μετά από την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού, σηματοδοτώντας την έναρξη της σταδιακής ανανέωσης του τροχαίου υλικού της ιστορικής Γραμμής.

Ο συρμός ολοκλήρωσε με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων εργοστασιακών, τεχνικών και λειτουργικών δοκιμών, καθώς και τους απαιτούμενους ελέγχους και πιστοποιήσεις, πριν ενταχθεί στην καθημερινή επιβατική λειτουργία.

Πρόκειται για τον πρώτο από τους 14 συρμούς, 8ης παραλαβής, που ανακατασκευάζονται πλήρως, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος. Ο δεύτερος συρμός βρίσκεται ήδη στη φάση των στατικών δοκιμών στον Βόλο, όπου υλοποιείται το έργο και αυτή την περίοδο ανακατασκευάζονται ταυτόχρονα τέσσερις συρμοί. Βάσει της σύμβασης, το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.

Αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός απευθύνει χαιρετισμό στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές».