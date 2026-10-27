Μαρινάκης: “Την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για παρεμβάσεις στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση”

Στην κριτική για τις υποθέσεις διαφθοράς και εγκληματικότητας απαντά η κυβέρνηση, προβάλλοντας την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα επαναφέρει ως αποκλειστικό εκλογικό στόχο την αυτοδυναμία, αφήνοντας ανοιχτή τη συζήτηση για το πολιτικό πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε υποθέσεις που αφορούν τον αθλητισμό, την υπόθεση Μπεκίρη και τη συμφωνία για τη Μονή Σινά, προαναγγέλλοντας παράλληλα ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση στο τέλος του μήνα.

Αναφερόμενος στις υποθέσεις εγκληματικότητας και φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκαν το τελευταίο διάστημα, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι οι συλλήψεις και η παραπομπή υποθέσεων στη Δικαιοσύνη δεν αποδεικνύουν ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά ενίσχυσή τους. Επικαλέστηκε 1.510 υποθέσεις που χειρίστηκε η Ελληνική Αστυνομία και η ΔΑΟΕ, 5.500 δράστες στους οποίους αποδόθηκαν κατηγορίες και 259 εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν. «Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης, ενός νέου σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν υπήρχε», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η δράση των ελεγκτικών μηχανισμών έχει οδηγήσει τόσο στην αύξηση των κρατικών εσόδων όσο και στην απόδοση ευθυνών. Όπως ανέφερε, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ, τα έσοδα του κράτους αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ λόγω της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, ενώ 814 άτομα έχουν προφυλακιστεί. «Εγκληματίες δυστυχώς υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτό που απαιτείται είναι «ένα κράτος, μια αστυνομία και συνολικά μια λειτουργία κράτους που αντιμετωπίζει όλες αυτές τις καταστάσεις». Όπως τόνισε, η πολιτική της «νομιμότητας παντού» αποκαθιστά σταδιακά την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

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Για τις καταγγελίες που αφορούν τον χώρο του μπάσκετ και τον πρώην πρόεδρο της ομοσπονδίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αιτιάσεις περί κυβερνητικής συγκάλυψης, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη μέσω της πλατφόρμας Ε.Π.ΑΘΛ.Α., η οποία δημιουργήθηκε για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με τη διαφθορά και τη διαπλοκή στον αθλητισμό. Ανέφερε ότι οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν τον Απρίλιο διαβιβάστηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στον αθλητικό εισαγγελέα. «Εμείς δεν είμαστε δικαστές», είπε, τονίζοντας ότι η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει ποιοι είναι ένοχοι και ποιοι αθώοι.

Παράλληλα, χαρακτήρισε αβάσιμη τη σύνδεση μιας φωτογραφίας ή μιας συνάντησης με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη, ενώ υποστήριξε ότι οι νομοθετικές αλλαγές για τις ομοσπονδίες έγιναν έπειτα από αιτήματα ανθρώπων του αθλητισμού και όχι για να ευνοηθεί συγκεκριμένο πρόσωπο. Επικαλέστηκε, επίσης, τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας κατά δέκα θέσεις στον δείκτη διαφθοράς την τελευταία δεκαετία. «Τα τελευταία 10 χρόνια, στον δείκτη διαφθοράς, η Ελλάδα έχει ανέβει ως προς τη διαφάνεια, δηλαδή έχει βελτιωθεί 10 θέσεις. Προφανώς ακόμα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά. Δηλαδή, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Το να πιανόμαστε όμως από μια υπόθεση που επί των ημερών μας αποκαλύπτεται και να το χρεώνουμε στην κυβέρνηση, και αυτό το κάνει η αντιπολίτευση, νομίζω ότι πετυχαίνει το αντίθετο αποτέλεσμα».

Σχετικά με τον Παναγιώτη Μπεκίρη, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε πολιτικά θαρραλέα την απόφασή του να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του στο πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση που αφορά το πρόσωπό του. Ανέφερε ότι ο κ. Μπεκίρης επέλεξε να απαντήσει μέσω της Δικαιοσύνης, έχοντας ήδη αποστείλει εξώδικο, και διευκρίνισε ότι δεν κατείχε κυβερνητική θέση ούτε εργαζόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. «Ο ίδιος πρώτον δεν κρύφτηκε […] και δεύτερον αποχωρεί κιόλας από τη θέση μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση», σημείωσε.

Για τη συμφωνία σχετικά με την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για την επίλυση μιας εκκρεμότητας που χαρακτήρισε «1.500 ετών». Εξήγησε ότι έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία μεταξύ του αιγυπτιακού κράτους και της Μονής, η οποία απομένει να ολοκληρωθεί τυπικά και να δημοσιοποιηθεί. Επικαλέστηκε τη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας, καθώς και των Ιερών Συνόδων της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κύπρου. «Δεν μίλησε κανείς για κάτι κρυφό», τόνισε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει ένα εθνικό και θρησκευτικό ζήτημα. «Υπάρχει μια προφορική συμφωνία και μένει η τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας για να δημοσιευθεί και το κείμενο», είπε. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η υπόθεση του Σινά δεν πρόκειται να επηρεάσει τις συνομιλίες Ελλάδας και Αιγύπτου για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. Όπως ανέφερε, οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε εξαιρετικό σημείο και η στάση της Αιγύπτου απέναντι στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας αντιτίθεται στο «παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε ότι την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους. «Όσο υφίστανται παράμετροι, όσο η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, τόσο εμείς θα στηρίζουμε όσο παραπάνω μπορούμε», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται την τελευταία στιγμή λόγω της αβεβαιότητας. Υπενθύμισε τα μόνιμα μέτρα που αναμένονται το επόμενο διάστημα, μεταξύ των οποίων η επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, η επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών και η καταβολή 400 ευρώ στους συνταξιούχους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αναφέρθηκε, επίσης, στις φοροελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι ο φορολογικός συντελεστής μειώθηκε από το 29% στο 20%, με περαιτέρω μειώσεις για όσους έχουν παιδιά.

Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη αποφασίσει την ημερομηνία, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Με αφορμή τη δήλωση του ‘Αδωνι Γεωργιάδη ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 16 Μαΐου, είπε: «Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι παραπάνω ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ ξέρω ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμα». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν επέλεξε να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες με γνώμονα τις δημοσκοπήσεις και υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα προβληματικό εν μέσω της ενεργειακής κρίσης.

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Στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «αποκλειστικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία», την οποία παρουσίασε ως προϋπόθεση πολιτικής σταθερότητας και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων. Εφόσον, ωστόσο, δεν επιτευχθεί, ανέφερε ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί συγκυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη σημερινή του ηγεσία. Επικαλέστηκε ως πρότυπο το ΠΑΣΟΚ επί Ευάγγελου Βενιζέλου και Φώφης Γεννηματά, κατηγορώντας το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ότι έχει μετατοπιστεί «στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας». Κατηγόρησε, επίσης, την αξιωματική αντιπολίτευση ότι εξαγγέλλει μέτρα χωρίς επαρκή κοστολόγηση και υιοθετεί ρητορική που, όπως είπε, δεν θα χρησιμοποιούσε η προηγούμενη ηγεσία του κόμματος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους από το 2019, αριθμός που θα φτάσει τους 91 με τις μειώσεις που προβλέπονται για το 2027. Ως βασικό απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής ανέδειξε τη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση του δημόσιου χρέους, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι «ακόμα υπάρχει ακρίβεια, ακόμα υπάρχουν προβλήματα».

Τέλος, αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε το μνημόνιο «δυσάρεστη εξέλιξη», αλλά απέρριψε τον χαρακτηρισμό της εθνικής ήττας. Υπογράμμισε ότι είναι «παράνομο και ανυπόστατο» και ότι δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, καθώς Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. «Είναι σαν να λέμε αν έχουμε ένα παραδίπλα σπίτι στη γειτονιά μας, ότι μπήκε ο ληστής και το έκλεψε και να πούμε στον ιδιοκτήτη ότι έχασε», είπε χαρακτηριστικά. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η ενημέρωση για έργα που αφορούν θαλάσσιες δραστηριότητες δεν ισοδυναμεί με αίτημα άδειας προς τρίτο κράτος, καθώς, όπως είπε, «το πρώτο παράγει νομικά αποτελέσματα», ενώ η απλή ενημέρωση δεν αναγνωρίζει δικαιοδοσία. Για το ενδεχόμενο πειθαρχικού ελέγχου του Β. Φλωρίδη, ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα και τους νόμους ενέργειες, προσθέτοντας ότι «θα τα δούμε» όταν κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες.