Μαρινάκης για τα σχόλια του Αντώνη Σαμαρά για την Chevron: “Είναι λυπηρό αλλά δεν ισχύει”

Στα σχόλια του Αντώνη Σαμαρά για την συμφωνία της Chevron και την πιθανή “εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων” αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, Παύλος Μαρινάκης.

«Εγώ δεν συνηθίζω να απαντάω σε έναν πρώην πρωθυπουργό και ειδικά σε έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος που ανήκω από μικρό παιδί. Θα πω μόνο ότι ακόμη και οι πιο σφοδροί αμφισβητίες της πολιτικής μας, του πρωθυπουργού, σε πολλά ζητήματα με πολλές λογικές παρατηρήσεις που έχουν κάνει και επιφυλάξεις που έχουν, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας αναγνωρίζουν ότι όσα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια δεν έγιναν ολόκληρες δεκαετίες. Τα υπόλοιπα στη Βουλή», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε διευκρινιστική ερώτηση, εάν πολιτικά προβληματίζει την κυβέρνηση ότι ένας πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός με το κόμμα της ΝΔ «σας κατηγορεί ευθέως για δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων;», ο κ. Μαρινάκης τόνισε:

«Είναι λυπηρό, αλλά δεν ισχύει. Σημασία έχει αν ισχύει ή όχι. Καλό που λέγεται, δεν θεωρώ ότι είναι ευχάριστο, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει την διαδρομή που έχει, αλλά αυτό το αξιολογούν οι πολίτες οι ψηφοφόροι, τα μέλη της παράταξης. Δεν είμαι εγώ κριτής, ειδικά ενός πρώην πρωθυπουργού».

«Πιο σημαντικό όμως είναι να πούμε ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι εντελώς αντίθετη. Θα με προβλημάτιζε χίλιες φορές παραπάνω αν η πολιτική που ακολουθούμε είχε αυτά τα αποτελέσματα. Ευτυχώς για την χώρα και δυστυχώς για όσους το υποστηρίζουν, η πολιτική μας έχει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή δυναμώνει τη χώρα, ψηλώνει τη χώρα, ενισχύει ουσιαστικά την Ελλάδα», πρόσθεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Για την συμφωνία της Chevron και αν θα υπάρξει απάντηση από τα έδρανα της Βουλής στο Αντώνη Σαμαρά: «ούτως ή άλλως ήδη ακριβώς σε αυτό έχουμε απαντήσει και ως κυβέρνηση, ότι ισχύει το εντελώς αντίθετο και έχουμε πει γιατί είναι σημαντική από κάθε άποψη η συγκεκριμένη συμφωνία και γιατί αποτελεί και μια απάντηση στο παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».