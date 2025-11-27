Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Να ανασκευάσει τη δήλωση ότι “ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη”

Να ανασκευάσει τη δήλωσή του περί κουμπαριάς του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό με το προσωνύμιο “Φραπές“, το όνομα του οποίου εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά ο Παύλος Μαρινάκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει πως “με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση.

Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές“.

“Καλούμε τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του την δήλωση.

Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει” συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης.