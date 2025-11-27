Ανδρουλάκης: “Ο Ξυλούρης είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη”

Για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Realfm 97,8.

Συγκεκριμένα, για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε: ότι «γίνεται ένα θετικό βήμα το οποίο όμως είναι ημιτελές. Δηλαδή το να συζητάμε με τους κοινωνικούς εταίρους είναι αναγκαίο και γι’ αυτό ακριβώς πριν έναν χρόνο, στις 27 Νοεμβρίου 2024, πήρα την πρωτοβουλία, κάλεσα τους κοινωνικούς εταίρους για να συζητήσουμε. Η ΝΔ, λοιπόν, κάνει ένα δειλό βήμα. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επτά χρόνια κυβερνά η ΝΔ καλώς τους και ας άργησαν. Επτά χρόνια δεν έπρεπε να είχαν πάρει κάποιες πρωτοβουλίες; Διότι εδώ υπάρχουν και θέμα τα οποία δεν μπαίνουν στο τραπέζι όπως είναι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού μετά από διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή πάλι είμαστε μία ευρωπαϊκή εξαίρεση, η κυβέρνηση να είναι αυτή που θα ανακοινώνει πάντα με το βλέμμα στην κάλπη κάποια πράγματα που αφορούν τον κατώτατο μισθό», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.Play Video

Μάλιστα επί των λεπτομερειών της συμφωνίας ανέδειξε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποκρύπτει επιμελώς τα δυσμενή αποτελέσματα της δικής της νομοθέτησης. «Άκουσα την Υπουργό να δηλώνει προηγουμένως ότι από το 2019 υπάρχει δυνατότητα μονομερούς προσφυγής. Δεν λέει, όμως, ότι με νόμο της Νέας Δημοκρατίας, -του κ. Βρούτση-, ο οποίος ουσιαστικά είχε μνημονιακά χαρακτηριστικά, αυξήθηκαν οι προϋποθέσεις καθιστώντας πολύ δύσκολη την προσφυγή για τον εργαζόμενο. Άρα, χωρίς να έχουμε μνημόνιο, ήρθαν το 2019 και νομοθέτησαν ένα μνημονιακό νόμο και ενώ προηγουμένως είχαν γίνει κάποια σοβαρά βήματα» πρόσθεσε.

“Τρέχει η τύχη από τα μπατζάκια των στελεχών της ΝΔ”

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε σκωπτικά τις αποκαλύψεις για τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζουν κέρδη από τυχερά παιχνίδια: «Εάν συνομιλούσα με κάποια υπουργό της ΝΔ ή με κάποιον υπουργό θα ζητούσα πρώτα να μου δώσει 5 αριθμούς συν το τζόκερ διότι πραγματικά τρέχει η τύχη από τα μπατζάκια των στελεχών της ΝΔ. Τόσες επιτυχίες σε λαχεία και τζόκερ πραγματικά αυτό δεν είναι κόμμα είναι λαχειοφόρος αγορά».

Σε ερώτηση αν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι «γαλάζιο» σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Ένα σκάνδαλο πολιτικό έχει να κάνει με το ποια πολιτική δύναμη κυβερνά. Όταν, λοιπόν, κυβερνά η ΝΔ ή ο ΣΥΡΙΖΑ και νομοθετούν με έναν τρόπο που δημιουργούν στρεβλώσεις έχουν ευθύνη (…). Έγινε ένας νόμος επί ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος άνοιξε μία ‘κερκόπορτα’ όπου η ΝΔ τον εκμεταλλεύθηκε και στήθηκε μία ‘γαλάζια’ συμμορία όπως αποκαλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη δικογραφία».

«Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα: Δύο υπουργοί, μία δικογραφία κανένας δεν ερευνάται. Ποιος έχει ευθύνη; Ο Πρωθυπουργός», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η ουσία του θέματος είναι ότι ο κ. Βορίδης δεν ζητάμε να διερευνηθεί διότι εφάρμοσε τον νόμο αλλά γιατί υπέγραψε την υπέρβαση του νόμου της τεχνικής λύσης», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης και ξεκαθάρισε ότι και η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που διορίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ έχει επίσης ευθύνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ο Ξυλούρης είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Μητσοτάκη”

«Έχουμε δει στις δικογραφίες να ακούμε κάποιους να λένε: ‘μην μας ελέγξετε ή μην ελέγξετε τον τάδε ή τον τάδε παράγοντα ή μας στέλνει ο τάδε που είναι δίπλα στον κ. Μητσοτάκη’. Και ενώ τα έχουμε όλα αυτά στα χέρια μας να μην θέλουν να διερευνηθούν οι υπουργοί; Πού ξαναέγιναν αυτά τα πράγματα;», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Και συνέχισε: «Επειδή είναι ενοχλητικό η προσπάθεια συμψηφισμού, βλέπω ένα δελτίο Τύπου χθες από τη ΝΔ. Και τι λέει; Ο φίλος του Ανδρουλάκη τελικά είναι φίλος του Ξυλούρη. Προσέξτε αυτό που θα πω είναι φοβερό. Τι λένε: ο φίλος του φίλου μου είναι φίλος του Ξυλούρη. Και το λέει η ΝΔ που ο Ξυλούρης είναι ο κουμπάρος του Μητσοτάκη; Δηλαδή μιλάμε σοβαρά τώρα; Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την οποιαδήποτε σοβαρότητα και αξιοπιστία; Να λένε ο φίλος του φίλου ενώ ο Ξυλούρης είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου στο Ηράκλειο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Σημειώνω ότι δεν μπορεί να ψάχνουν ψύλλους στα άχυρα, ενώ ένα κεντρικό πρόσωπο είναι κουμπάρος του ίδιου του Πρωθυπουργού και να προσπαθούν να επιρρίψουν σε εμάς ευθύνες για αυτό το πρόσωπο. Αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Πού νομίζουν ότι μιλάνε;» αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εάν δεν είχα πει τίποτα τόσα χρόνια θα έλεγα μπορείτε να με κατηγορήσετε ότι για λόγους τοπικούς δεν είχα μιλήσει. Είχα κάνει επερώτηση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το είχα πει δημοσίως πάρα πολλές φορές. Όταν κατήγγειλα το σκάνδαλο πριν το πρόστιμο μου απάντησε επισήμως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δεν φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Δηλαδή ήμουν προδότης επειδή έλεγα ότι υπάρχει τεράστιο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα ζητάνε τα ρέστα;», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και πρόσθεσε: «Τελικά ποιος φορούσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας; Εγώ που το κατήγγειλα το σκάνδαλο πριν το πρόστιμο ή εκείνοι που το οργάνωσαν, το ανέχθηκαν και τώρα συγκαλύπτουν ο ένας τον άλλον;».

«Η ΝΔ προσπαθεί με διάφορους ακροβατισμούς να μαζέψει το πρόβλημα αυτό. Για εμένα η λύση είναι μία: να επιτρέψουν στην δικαιοσύνη να διερευνήσει όλες τις πτυχές ενός σκανδάλου που είναι βόμβα στα θεμέλια του πρωτογενούς τομέα», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα περιέγραψε:« 40-60% έχει αυξηθεί σε συντελεστές το κόστος παραγωγής. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες δεν έχουν πάρει 1 δισ. από βασικές ενισχύσεις, χρωστάει χρήματα η κυβέρνηση λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ σε όλη την Ευρώπη η πράσινη μετάβαση έδωσε τη δυνατότητα σε παραγωγούς, κτηνοτρόφους και συνεταιρισμούς να παράγουν οι ίδιοι πράσινη ενέργεια, να την καταναλώνουν, άρα να έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής και ό,τι δεν καταναλώνεται, να το πωλούν στο δίκτυο για να έχουν όφελος, τα έδωσαν όλα στους ολιγάρχες».

“Δεν θέλουν να βάλουν χέρι στα ολιγοπώλια”

Για την ακρίβεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και λέμε για την ακρίβεια, πώς περιορίζεις τα ολιγοπώλια; Έχουμε τέσσερα ολιγοπώλια βάσει του πορίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος. Λέει: ενέργεια, τράπεζες, υγεία, τρόφιμα. Πρέπει να υπάρξει μία Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή -την έχουμε προτείνει νομοθετικά- η οποία να κάνει ελέγχους, να συνεννοείται με τις βασικές καταναλωτικές ενώσεις για εκστρατείες ενημέρωσης του καταναλωτή όταν υπάρχουν υπερκέρδη εις βάρος του πολίτη».

«Θέλουμε έναν μηχανισμό που να κάνει πολλούς ελέγχους και να βάζει μεγάλα πρόστιμα και συγχρόνως να ενημερώνει τον καταναλωτή ώστε όταν πηγαίνει αυτός στο ράφι να κάνει εμπάργκο προϊόντων στις ετικέτες που βάζουν το χέρι του αδίκως στη τσέπη», τόνισε.

Για την κυβέρνηση και την πρωτοβουλία του Τάκη Θεοδωρικάκου είπε ότι «τι κάνει; Ενσωματώνει υπηρεσίες. Δεν υπάρχει Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή με ανεξαρτησία. Δεν διασφαλίζεται καμία ανεξαρτησία. Εμείς προτείνουμε η Αρχή εκδίδει κανόνες δεοντολογίας, να επιβάλει κανόνες διαφάνειας, να δεσμεύει επιχειρήσεις για αποκατάσταση βλαβών, να επιβάλει κυρώσεις με πραγματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα, να παρεμβαίνει ευέλικτα σε κρίσιμους κλάδους της αγοράς. Από αυτά που λέω ο κ. Θεοδωρικάκος δεν κάνει τίποτα. Γιατί; Γιατί δεν θέλουν βάλουν χέρι στα ολιγοπώλια».

«Και θα σας πω γιατί δεν θέλουν. Δείτε τα πρόστιμα. Πόσα πρόστιμα έχουν πάρει από αυτούς; Δεν είναι μόνο τι βάζεις. Είναι και πολύ μικρά τα πρόστιμα και δεν εισπράττονται τα περισσότερα. Ρώτησα τον Πρωθυπουργό στην Βουλή και δεν πήρα μια καθαρή απάντηση. Ψέλιζε κάτι περί 20 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή έχουν βγάλει δισεκατομμύρια και η αποτρεπτική πολιτική της ΝΔ είναι τα 20 εκατομμύρια ευρώ;», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Υπάρχουν λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις; Όποιος βγάζει υπερκέρδη το κράτος να τον περιορίζει με εφάπαξ φορολόγηση αλλιώς η αγορά είναι ασύδοτη και δεν κανονικοποιείται. Τόσο απλά είναι τα πράγματα», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

“Τον κ. Τσίπρα τον είχε διαψεύσει η Φώφη Γεννηματά”

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στα όσα είχε δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 για την πρόταση κυβερνητικής συνεργασίας στην Φώφη Γεννηματά, τα οποία επαναλαμβάνει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα που έχει προκύψει σοβαρό σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Εν ζωή της Φώφης έχει πει ο κ. Τσίπρας, σε εσάς το είπε ότι υπήρξε πρόταση. Τον έχει διαψεύσει εν ζωή η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και το ΠΑΣΟΚ τότε με επίσημη ανακοίνωση του γραφείου Τύπου και συνεχίζει το ίδιο και μετά θάνατον. Δηλαδή είναι σοβαρά και ηθικά αυτά τα πράγματα; Δηλαδή να επιμένει σε ένα ψέμα το οποίο τι θέλει να πει; Ότι δεν ήταν επιλογή του ο Καμμένος; Από την πρώτη στιγμή αγκαλιά με τον Καμμένο ήταν στο Ζάππειο. Τι θέλει λοιπόν να πει ο ‘ποιητής’ και για έναν άνθρωπο που δεν είναι πια στη ζωή;», αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εγώ θεωρώ αδιανόητο αυτή η ιστορία ενώ έχει διαψευστεί πριν από χρόνια να συνεχίζεται και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει ο κ. Τσίπρας, τι θέλει να πετύχει», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «ένα είναι το ερώτημα για μένα: Ο άνθρωπος αυτός έγινε Πρωθυπουργός λέγοντας στον ελληνικό λαό ότι ‘με εμένα δεν θα υπάρχει μνημόνιο’. Είναι έτσι; Δηλαδή έφτιαξε ένα κεντρικό αφήγημα που ήταν καθαρό ότι σκίζω το μνημόνιο με εμένα δεν υπάρχει μνημόνιο. Εγώ κάνω μία απλή ερώτηση: όταν το ’14 είχαν πάει οι Κύπριοι στη Ρωσία και ενώ οι Ρώσοι είχαν λεφτά στις κυπριακές τράπεζες και δεν πήραν καμία στήριξη΄. Όταν γνώριζαν και αυτοί και όλοι μας ότι χρήματα πέρα από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων δεν υπήρχαν.

Πώς ένας πολιτικός είπε αυτό το τεράστιο ψέμα στον ελληνικό λαό και μετά υπογράφει το μνημόνιο και κάνει Υπερταμείο 99 ετών, κόκκινα δάνεια, δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα funds, ενώ έλεγε σεισάχθεια, ‘μην πληρώνετε έρχομαι’ και τώρα κλαίνε τα σπίτια τους οι άνθρωποι και εκβιάζονται από τα funds στην δευτερογενή και τριτογενή αγορά. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν σε μία αποτίμηση: Το μεγάλο ψέμα, η μεγάλη απάτη και πώς αυτό είχε σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών».

«Δύο είναι τα θέματα σήμερα στην Ελλάδα, τα τεράστια, η διαφθορά και η αναξιοπιστίας της εγχώριας πολιτικής ελίτ, η οποία να το πω ακόμη πιο απλά για να το καταλάβουν οι ακροατές σας, εάν εγώ είχα κάνει τη ζημιά στη χώρα που έχει κάνει ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, δεν θα μπορούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα. Κάποιοι έχουν πλάτες, ισχυρές πλάτες και ισχυρή προστασία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασιών ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση απέναντι στη ΝΔ; Προφανέστατα μπορεί να υπάρξει και πρέπει να υπάρξει. (…) Εγώ τι λέω: με αυτά που κάνουν πρέπει να φύγουν χθες, όχι αύριο, χθες. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ποια είναι η λύση; Η λύση είναι αυτοί που έκαναν πανίσχυρη τη ΝΔ; Δηλαδή το 41% πώς προήλθε, από παρθενογένεση; Πώς προήλθε το 41% δύο φορές, από παρθενογένεση; Συγκρίθηκε η ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα και ο λαός είπε: 17 – 41. Έχει λοιπόν αυτό το game κριθεί», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει και πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Γι’ αυτό καλώ κάθε άνθρωπο, είτε είναι πολιτικό στέλεχος, είτε είναι η κοινωνία των πολιτών, να δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Να νικήσουμε την Νέα Δημοκρατία, έστω και με μια ψήφο, και βάσει του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι καθαρό, χωρίς λαϊκισμό, με καθαρά πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, να υπάρχει μια άλλη ηθική διακυβέρνηση, με σχέδιο για τον τόπο», τόνισε.

«Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει και πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Γι’ αυτό καλώ κάθε άνθρωπο, είτε είναι πολιτικό στέλεχος, είτε είναι η κοινωνία των πολιτών, να δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Να νικήσουμε την Νέα Δημοκρατία, έστω και με μια ψήφο, και βάσει του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι καθαρό, χωρίς λαϊκισμό, με καθαρά πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, να υπάρχει μια άλλη ηθική διακυβέρνηση, με σχέδιο για τον τόπο», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να λέει: “εντάξει, δεν τα καταφέραμε καλά, αλλά υπάρχουν και τα χειρότερα του 2015”. Διότι, μάλλον, αυτό είναι το παιχνίδι που στήνεται από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος ενός κόμματος; Το κόμμα που του παίρνει ψήφους. Ε, το μόνο κόμμα που παίρνει ψήφους από την Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Όταν μας δώσει ο λαός την εντολή, έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. προφανέστατα, στη βάση του προγράμματός μας, θα κάνουμε συζητήσεις για να υπάρχει μια κυβέρνηση. Μα, το ίδιο δεν θα κάνει η Νέα Δημοκρατία; Γιατί αυτό που λέω εγώ, δεν το βάζετε και ως ερώτημα στη Νέα Δημοκρατία; Όπως η Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι πρώτο κόμμα, θα ψάξει συνεργασίες με τους όρους που θέλει η ίδια, έτσι θα ψάξουμε και εμείς. Εμείς, λοιπόν, θα πάρουμε το πρόγραμμά μας και θα πούμε: “κύριοι, δεν μοιράζουμε καρέκλες, είμαστε μια υπεύθυνη δύναμη και πιστεύουμε αυτά για τις τράπεζες, αυτά στη φορολογία, αυτά στα εργασιακά δικαιώματα, αυτά στα εθνικά θέματα”. Και να πάμε να βρούμε συμμαχίες προγραμματικές. Έτσι λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη το πολιτικό σύστημα. Δεν έχω ξαναδεί σε όλη την Ευρώπη να λένε πριν τις εκλογές, “θα συνεργαστείτε με ένα κόμμα που δεν υπάρχει, με δεύτερο κόμμα που δεν υπάρχει, με τρίτο κόμμα που δεν υπάρχει;”», κατέληξε.

«Δεν με έχει υιοθετήσει κανένα ισχυρό συμφέρον»

«Εγώ αυτό που λέω είναι ότι συνεχίζω έναν αγώνα στο προσκήνιο χωρίς πλάτες. Δεν με έχει υιοθετήσει κανένα ισχυρό συμφέρον», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ερώτηση για ποιους «χτυπάει η καμπάνα» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «για όλους. Για όλους αυτούς. Σας είπα εάν εγώ είχα κάνει στη χώρα τη ζημιά που έχει κάνει με τη διαφθορά, το διχασμό ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας δεν θα μπορούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα. Κάποιοι έχουν πλάτες. Κάποιοι προστατεύονται».

«Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια δημιουργεί ουσιαστικά μία κρίση εμπιστοσύνης του λαού απέναντι στους πολιτικούς. Τι λέει ο λαός; Όλοι το ίδιο είναι, αυτό λέει ο λαός αν πας στο καφενείο μέσα σου λέει τι ΣΥΡΙΖΑ, τι ΠΑΣΟΚ, τι ΝΔ όλοι το ίδιο είναι. Όχι το μήνυμά μου (σ.σ. είναι): Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν έχουμε όλοι την ίδια πορεία. Δεν κάναμε όλοι ρουσφέτια. Δεν έχουμε όλοι σχέση με διαπλοκή και διαφθορά», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.