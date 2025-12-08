Μαρινάκης για αγρότες: “Δεν χρειάζεται όποια κινητοποίηση να ταλαιπωρεί την κοινωνία” – Τι είπε για τις δηλώσεις Καραμανλή, Σαμαρά

“Με ορισμένη εκπροσώπηση και χωρίς μαξιμαλιστικά αιτήματα” πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος με τους αγρότες, υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Για τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων: «δεν πρέπει στο τέλος της ημέρας η όποια κινητοποίηση να ταλαιπωρεί την κοινωνία. Δεν χρειάζεται να βάλουν την κοινωνία απέναντι. Όλοι μαζί τους είμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες». «Δεν πρέπει να την πληρώσει ο κόσμος. Απευθύνω έκκληση να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος ειδικά ενόψει των γιορτών που έρχονται», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις των πρώην Πρωθυπουργών, κ.κ. Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά: «Δεν έχω κάτι να σχολιάσω για τις δηλώσεις των δύο πρώην Πρωθυπουργών. Τώρα σχετικά με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τα είπε όλα σήμερα νομίζω ο Πρωθυπουργός. Συμπύκνωσε όλα όσα κάνουμε. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει μένοντας μακριά από μία πρακτική που ακολουθήθηκε μεταπολιτευτικά κατά κανόνα στη χώρα πάρα πολλές φορές, δηλαδή μία πρακτική του ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’, να δώσει παραπάνω λεφτά χρόνο με το χρόνο.

Φέτος δίνουμε παραπάνω από ό,τι πέρσι με μία καθυστέρηση που οφειλόταν σε μία μετάβαση, σε μία νέα διαδικασία και αντιλαμβανόμαστε και την αγωνία των αγροτών. Αλλά να δώσει περισσότερα σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να τα πάρουν. Και κάνοντας και την αυτοκριτική και τη δική μας και του δικού μας πολιτικού χώρου και της δικής μας κυβέρνησης έπρεπε να γίνει αυτό και άργησε. Οι νόμιμοι να πάρουν περισσότερα. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης».

Ερωτηθείς εάν με τη φράση “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά” η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν πρέπει να κάνει δηλώσεις σήμερα εφόσον έχει «σκελετούς» στην ντουλάπα του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «όχι δεν είπε κανένας, ούτε ο κ. Λαζαρίδης είπε κάτι τέτοιο. Αναφέρεστε στον κ. Λαζαρίδη. Κανένας δεν θα στερήσει από κανέναν πολλώ δε μάλλον από έναν Πρωθυπουργό να τοποθετείται. Ο κ. Λαζαρίδης απλά επεσήμανε κάτι το οποίο είναι ιστορικά αληθές. Δεν θα αμφισβητήσει κανείς, δεν βάλει σε καμία περίπτωση υπό αμφισβήτηση το αυτονόητο δικαίωμα που έχει ο οποιοσδήποτε πολίτης, πολλώ δε μάλλον ένας πρώην Πρωθυπουργός, να τοποθετείται δημοσίως. Κάθε πολίτης έχει αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε τα αυτονόητα».

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το εάν ο κ. Μαρινάκης καλύπτεται από την δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη: «δυστυχώς το ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’ δεν ήταν καινούργιο και έχει πάρα πολλές επιμέρους εκδοχές. Είναι μία εκδοχή αυτή. Είναι μία άλλη εκδοχή το ‘λεφτά υπάρχουν’. Όλο αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80. Υπηρετήθηκε από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ευτυχώς όχι από τον δικό μας. Κάποιες φορές πέσαμε και εμείς στο παρελθόν στον πειρασμό. Η κυβέρνηση αυτή έχει την εντελώς αντίθετη λογική. Δίνει όσα παραπάνω μπορεί από λεφτά που υπάρχουν, πραγματικά υπάρχουν, όχι από λεφτά που δεν υπάρχουν και λέμε ότι υπάρχουν. Δηλαδή από έσοδα που δημιουργούνται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας με τις μειώσεις των φόρων τις οποίες κάνουμε».