Μαρινάκης: “Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου”

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Νίκο Δένδια» ξεκαθάρισε το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι μια φιλότιμη προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει θέμα στην πιο συμπαγή κυβερνητική πλειοψηφία και συμπαγή κοινοβουλευτική εμπιστοσύνη κυβέρνησης 2ης τετραετίας» ανέφερε, μιλώντας στο Action24.

«Η ουσία είναι στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το πώς θα επιμεληθεί την καθαριότητα και την ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Το βραχυπρόθεσμο είναι η δουλειά της ΕΛΑΣ για να περιφρουρήσει την εφαρμογή της τάξης και να μην επιτρέψει σε καλοθελητή αλληλέγγυο που θα επιχειρήσει να καταργήσει την εφαρμογή της» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όσον αφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και το επεισόδιο που προκάλεσε στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής χθες Πέμπτη, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε πως «δεν εκπλαγήκαμε από τη συμπεριφορά της όταν δεν σέβεσαι τη μνήμη ανθρώπων, όταν εργαλειοποιείς τον πόνο άλλων καθώς προσπαθείς να σώσεις έτσι την πολιτική σου καριέρα, δεν υπολογίζεις εθνικές επετείους και τίποτα σχετικό».

Ο κ. Μαρινάκης διεμήνυσε «δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι αυτές οι λογικές. Πλέον ξέρουν ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι των ακραίων από την άλλη πλευρά. Όποιος καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και προσπαθεί να προβοκάρει με παράνομες κινήσεις είναι εκτός νόμου. Η κυβέρνηση είχε ξεκάθαρη εντολή σπάστε τα δεσμά κάποιων πραγμάτων που κρατούσαν τη χώρα όμηρο κάποιων ιδεοληψιών. Όποιος έχει σκοπό να διαλύσει τον εορτασμό καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά. Είμαι σίγουρος ότι ΕΛΑΣ θα δώσει την απάντηση προστατεύοντας την κοινωνία».

«Η παρέλαση δεν είναι της ΝΔ ούτε της κυβέρνησης αλλά προς τιμήν όσων συνέβησαν πριν από πολλά χρόνια την 28η Οκτωβρίου» καθώς και ότι «δεν χρειάζεται να μπλέξουμε μια εθνική εορτή για όσους έχασαν τη ζωή για την πατρίδα μας με μια σοβαρή διεκδίκηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την οποία έχει δεσμευτεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ερώτηση για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «ο κ. Τσίπρας δεν αποχώρησε μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Βουλή. Κυβέρνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις ρυπαρές πολιτικές συνιστώσες του πολιτικού λαϊκισμού. Αφού διέλυσε αυτές τις συνιστώστες κατάφερε να γίνει συνιστώσα δική του το κόμμα που έφερε στην εξουσία. Όλα αυτά καθιστούν μια εικόνα ότι κανείς δεν μπορεί να τους πάρει σοβαρά. Θεωρώ ότι ένας πολιτικός που αξιολογείται αυστηρά από την κοινωνά δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία, μόνο μυθιστορήματα».