Άγνωστος Στρατιώτης: Συμφώνησαν ότι… διαφωνούν Δένδιας και Δούκας – Ο “πόλεμος” ανακοινώσεων και η λύση του ιδιώτη

Μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης συνεχίστηκε η κόντρα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Αθηναίων γύρω από τη φροντίδα και την καθαριότητα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αφορμή για τον «πόλεμο» ανακοινώσεων ήταν η ασάφεια στη διατύπωση της επίμαχης τροπολογίας για τις αρμοδιότητες που περνούν πια στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τον Δήμο Αθηναίων, με τη λέξη «παγίδα» να είναι η «φροντίδα».

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου (σ.σ. του περιβάλλοντος χώρου), είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά η τροπολογία.

Χθες Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας κάλεσε στο Πεντάγωνο τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για να του υπογραμμίσει ότι δεν προκύπτει ότι ο καθαρισμός του χώρου του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών, φεύγει από την αρμοδιότητα του Δήμου της Αθήνας.

Ο κ. Δούκας το αρνήθηκε και παρέπεμψε στις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος την Τρίτη κατά τη συζήτηση της τροπολογίας στη Βουλή τού είχε προσάψει ότι «δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο». «Και δεν τον καθάρισε διότι ήθελε να κάνει και αυτός πολιτικό παιχνίδι. Τώρα αν ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι κάνοντάς σας αντιπολίτευση ή ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν το γνωρίζω» είχε πει ο κ. Μητσοτάκης.

Μετά το αδιέξοδο, και αφού είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις με σφοδρά εκατέρωθεν «πυρά», το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα αναθέσει την καθαριότητα σε ιδιωτική εταιρεία, κάτι που προβλέπεται βάσει της τροπολογίας.

Πάντως, παραμένει το ερώτημα για το τι θα γίνει με το θέμα της καθαριότητας του χώρου κι ενώ απομένουν λίγες ημέρες έως την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Άγνωστο παραμένει προς το παρόν και το εάν τελικά το ΦΕΚ του νόμου που περιλαμβάνει την επίμαχη τροπολογία, θα εκδοθεί σήμερα ή αν θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και πριν ή μετά την 28η Οκτωβρίου.

Ο “πόλεμος” ανακοινώσεων Δένδια – Δούκα

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

«Καλή τους τύχη» έγραψε σε ανάρτηση του ο Χάρης Δούκας, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη συνάντηση των δύο πλευρών.

Απαντώντας στον δήμαρχο Αθηναίων, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισήμανε τα εξής: «Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Ακολούθησε νέα απάντηση του Χάρη Δούκα, ο οποίος ανέφερε: «Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας».

«H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί.

Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής.

Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους» ανταπάντησε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα το Πεντάγωνο.