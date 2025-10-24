Σε οριακό σημείο οι ισορροπίες στον ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί ο Φάμελλος αποφάσισε συμπόρευση με Τσίπρα, στα “κάγκελα” ο Πολάκης

Σε ακόμα μια δύσκολη περίοδο έχει εισέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, μετά την Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή και την εκκίνηση των διαδικασιών για τη δημιουργία του δικού του κόμματος.

Οι ισορροπίες στο εσωτερικό του κόμματος είναι οριακές, με αρκετά στελέχη να κοιτούν ήδη προς τη λεωφόρο Αμαλίας, όπου στεγάζεται το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ο Σωκράτης Φάμελλος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας πως ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. «Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών», είπε χαρακτηριστικά.

«Στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ. Σε αυτή την μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης. Στη Βουλή, στην αυτοδιοίκηση, στους μαζικούς χώρους, στις τοπικές κοινωνίες, στα κινήματα. Με κοινές πρωτοβουλίες, δράσεις, παρεμβάσεις, που θα ενισχύουν τις προοδευτικές θέσεις απέναντι στις δεξιές πολιτικές και θα τις καθιστούν πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία. Για να γυρίσει επιτέλους η χώρα σελίδα με μια προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής και πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης» πρόσθεσε.

Η διατύπωση αυτή προκάλεσε και τη σφοδρή αντίδραση του Παύλου Πολάκη, που φέρεται να είπε πως «αυτό είναι διάσπαση» και τον κ. Φάμελλο να του απαντά πως είναι κάθετα αντίθετος πως κάτι τέτοιο αποτελεί διάσπαση.

Λίγο αργότερα, ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του αποσαφηνίζει τις θέσεις του, λέγοντας ότι δεν μίλησε δημόσια για το θέμα πριν τη συνεδρίαση της ΠΓ και τάχθηκε απέναντι σε όσους βγαίνουν ως «εκπρόσωποι Τύπου νέου κόμματος υπό κατασκευή όντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ».

Στην ανάρτησή, ο κ. Πολάκης αναφέρει μεταξύ άλλων:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη διασπά και αδυνατίζει το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική!

Η όποια απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα θα κριθεί πρώτα απ όλα και πάνω απ’ όλα από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θα εκπέμψει σε σχέση με το τι έχει ανάγκη η κοινωνική πλειοψηφία μετά την καταστροφική εξαετία Μητσοτάκη! Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πρόγραμμα διατυπωμένο στο συνέδριο και με ανάλυση των αξόνων του πρόσφατα στη ΔΕΘ από τον Σωκράτη Φάμελλο και στη βάση αυτή καλεί τους πάντες και πρώτα απ’ όλα τον Ελληνικό λαό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζουμε τον ασυμφιλίωτο αγώνα απέναντι στη διαπλοκή και την πτώση του παρακράτους Μητσοτάκη με βάση τις θέσεις που έχουμε καταλήξει. Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους».

Στην παρέμβασή του ο Γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, είπε μεταξύ άλλων σύμφωνα με πληροφορίες: «Η γραμμή που λέει όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, αλλά παράλληλες πορείες με στόχο τη σύγκληση συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές μας δυνάμεις και είναι συντριπτική πλειοψηφία στη βάση του κόμματος. Αν είχαμε γραμμή υψηλών τόνων, θα είχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό εισπράττω όπου περιοδεύω στη χώρα και στις οργανώσεις μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φράση του Στέργιου Καλπάκη ότι η γραμμή που ακολουθείται «συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές δυνάμεις» του κόμματος αποτυπώνει και την κρίσιμη καμπή, στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, με την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και με τα απογοητευτικά δημοσκοπικά ευρήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει μια στρατηγική επιλογή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό σημαίνει πως είτε θα επιλέξει τον ρόλο ενός αυτόνομου, αλλά αποδυναμωμένου πόλου της Αριστεράς, είτε θα επιχειρήσει τον επαναπροσδιορισμό του ως πυλώνα ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.