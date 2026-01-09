Μαρία Καρυστιανού: Δεν θα ανακοινώσω κόμμα στις 28 Φεβρουαρίου

Θέση για το αν η διακήρυξη του κόμματος της θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου πήρε με δηλώσεις της η Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, η αντίδραση της ήταν αφοπλιστική λέγοντας πως «αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό!».

«Επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει η δίκη. Θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο. Παρά την απογοήτευση είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε φορά… με ότι κουράγιο μας απομένει. Να πω ότι το διαίρει και βασίλευε δε θα περάσει. Έμαθα διάφορα δυσάρεστα σήμερα.

Γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προς το πρόσωπο μου. Να πω ότι η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό με δόλο ώστε να περαστεί το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις είναι άρρωστο. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα, αυτό είναι κάτι διαφορετικό.

Για εμένα το κόμμα είναι ένας διαφορετικός δρόμος που εγώ θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετική άποψη και είναι λογικό» ανέφερε παράλληλα.

Εν συνεχεία για το αν θα παραμείνει πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων: «Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω. Περιμένω να μου σταλθεί το αντίστοιχο e – mail. To Μάρτιο λήγει έτσι κι αλλιώς η θητεία, παρ’ όλα αυτά αφότου μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον διατήρησαν τα όσα ανέφερε αναφορικά με την αντιμετώπιση του… συστήματος, προς το πρόσωπο της: «Με στοχοποιούν για να μπορούν στη συνέχεια να με συκωφαντούν. Η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση, την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης είναι ένα…».