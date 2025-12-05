LIVE η συζήτηση του Μητσοτάκη στο πλαίσιο του συνεδρίου «Athens Policy Dialogues»

Το παρών στο συνέδριο «Athens Policy Dialogues» δίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή 5/12.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα» Γιάννη Πρετεντέρη, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Athens Policy Dialogues» που διοργανώνουν το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα «Το Βήμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επί προεδρίας Τραμπ, επέλεξαν να εμπλακούν στην επίλυση του Παλαιστινιακού με τρόπο πιο επιθετικό σε σύγκριση με προηγούμενες προεδρίες» ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.