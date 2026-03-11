Μητσοτάκης: Σύντομα οι οριστικές αποφάσεις για τον περιορισμό πρόσβασης σε πλατφόρμες για παιδιά κάτω των 15 ετών

Το παρών στο «Athens Alitheia Forum» έδωσε το απόγευμα της Τετάρτης 11/3 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είχε συζήτηση με τον Γιάννη Θεοχάρη, Καθηγητή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κάτοχο της ομώνυμης έδρας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, και τον Γιάννη Πρετεντέρη, εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα», στο πλαίσιο του συνεδρίου.

«Fake news υπήρχαν πάντα, αυτό που άλλαξε είναι η ταχύτατη αναπαραγωγή τους» είπε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει: «Χρειαζόμαστε ανεξάρτητα Μέσα που θα ελέγχουν την πληροφορία. Υπάρχει ψευδής είδηση, όχι ψευδής άποψη. Η είδηση όμως όταν αποκτά άλλον χαρακτήρα, μετατρέπεται σε fake news. Αναπαράγονται με ταχύτητα ειδήσεις που μεταφέρουν οργή και σε συνδυασμό με το ΑΙ δημιουργείται ένα εκρηκτικό “κοκτέιλ” στην κοινωνία.

Είμαστε σε μειονεκτική θέση (τα δημόσια πρόσωπα) γιατί πλέον μπορούν τόσο πειστικά να δημιουργήσουν ψεύτικο βίντεο με λόγια που δεν έχουμε πει. Αυτό εν όψει εκλογών είναι κομβικής σημασίας. Οχι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα.

Ένα μέσο είναι υπόλογο σε αυτά που λέει και κάνει, ακόμη και αν κάποιος γράφει με ψευδώνυμο. Στο διαδίκτυο αυτό είναι αδύνατο. Πρόσφατα στοχοποίησαν την κόρη μου. Είναι αδύνατον να κινηθείς νομικά. Πως προστατεύεσαι λοιπόν; Το δεύτερο που πρέπει να δούμε είναι το ΑΙ να χρησιμοποιείται με τρόπο όπου θα γνωρίζει κανείς αν βλέπει κάτι γνήσιο ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Και το τρίτο είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς που είναι πιο εξοικειωμένη με αυτά τα εργαλεία. Την δικιά μας γενιά φοβάμαι περισσότερο. Εχω δει δικό μου βίντεο να μιλάω κινέζικα και να κινώ τα χείλη μου σε άψογη κινέζικη γλώσσα. Είναι οι πρώτες σκέψεις για το πως θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Το ζήτημα της ανωνυμίας… Πρέπει να γίνει μια διάκριση -που δεν είναι εύκολο- για το πρόσωπο που μιλάει με το όνομά του με κάποιον που μιλάει με ψευδώνυμο. Αν θες να αντιπαρατεθείς νομικά, δεν μπορείς. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί προφανής νομική απάντηση σε αυτό.

Στις ΗΠΑ οι πλατφόρμες δεν έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τι μπαίνει. Δεν έχουν άποψη για όσα δημοσιεύονται σε αυτές. Όμως αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να παρεμβαίνουν σε θέματα πχ παιδικής πορνογραφίας, ή φυλετικού μίσους. Εκοβαν οτιδήποτε ξεπερνούσε ένα μη αποδεκτό όριο. Αυτό πλέον έχει κοπεί και η τοξικότητα εκτοξεύτηκε. Εκμεταλλευόμενοι την προσοχή μας, στις πλατφόρμες, μέσα από τοξικές συμπεριφορές, βγάζουν χρήματα.

Πρέπει να εντοπίσουμε οργανωμένες επιθέσεις παραπληροφόρησης, ειδικά αν προέρχονται από το εξωτερικό. Τις είδαμε με την υπόθεση των Τεμπών με ψεύτικους λογαριασμούς από το εξωτερικό. Το δυστύχημα έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από στρατιές λογαριασμών από το εξωτερικό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό από μία κυβέρνηση. Εμφανίζονταν χρήστες που δεν υπάρχουν. Έριχναν κηροζίνη στη φωτιά με αυτά που ανέβαζαν. Δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους αυτό. Ειδικά όταν το βλέπουμε και σε εκλογές στο εξωτερικό. Είναι ζήτημα αυτοπροστασίας καθώς το 2027 έχουμε πολλές εκλογές σε κράτη. Η κυβέρνηση έχει δείξει πολύ μεγάλη ανοχή στη κριτική. Εγώ αν και έχουν ειπωθεί τέρατα για μένα και την οικογένειά μου, δεν έχω κάνει ούτε μία αγωγή, η οικογένειά μου θα κάνει όταν το ποτήρι έχει ξεχειλίσει. Παλεύουμε με μια παραπληροφόρηση που μπορεί να έχει πολιτικό σκοπό ή απλά τις απάτες. Ποιοι έδωσαν βήμα σε απίθανους εμπειρογνώμονες που σχεδίαζαν βαγόνια με θεωρίες μπιτόνια; Τα παραδοσιακά Μέσα ήταν. Το παράλογο και το fake έγινε κεκτημένο της κοινωνίας».

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και ο αρμόδιος Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, διοργάνωσαν την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Μαρίου το συνέδριο Athens Alitheia Forum “Confronting fake news and toxic discourse”. Το Athens Alitheia Forum ξεκινά φέτος, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα θεσμικό βήμα, που θα ανοίξει την συζήτηση γύρω από την κρίση της παραπληροφόρησης και της διάδοσης των ψευδών ειδήσεων με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του δημοσίου διαλόγου, κυρίως, όμως, των ίδιων των πολιτών.

Η Ελλάδα έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μεγάλα βήματα προόδου στο κομμάτι της ελευθερίας των ΜΜΕ, της ασφάλειας των δημοσιογράφων και του κράτους δικαίου, κάτι που αποτυπώνεται και στην ετήσια έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου και την Ελευθερία του Τύπου, η οποία χαρακτηρίζει την πρόοδο της χώρας σημαντική.

Στο πλαίσιο αυτό η Πολιτεία δεν μπορεί να «λείπει» από μια τόσο κρίσιμη συζήτηση που αφορά κάθε πτυχή, τόσο της δημόσιας, όσο και της ιδιωτικής ζωής. Στόχος του Athens Alitheia Forum είναι να ανοίξει έναν παραγωγικό διάλογο γύρω από το ζήτημα της παραπληροφόρησης – και το πως αυτή επηρεάζει κάθε πολίτη – την διάδοση και επέκταση των ψευδών ειδήσεων, την – πολλές φορές- άκριτη αποδοχή τους, τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό αλλά και το γεγονός ότι συχνά έτσι πυροδοτείται η τοξικότητα και ο λαϊκισμός που φτάνει να αναπαράγεται από κάθε δημόσιο βήμα. Το συνέδριο αυτό, το οποίο αποτελεί μια θεσμική πρωτοβουλία που στόχος είναι να καθιερωθεί και να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, έρχεται να απαντήσει σε ερωτήματα που μας απασχολούν όλους: «Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά τα social media ειδικά από τις πιο νεαρές ηλικίες;» «Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ελευθερία έκφρασης μέσα από την αναζήτηση της αλήθειας και της πηγής μιας πληροφορίας;»

«Είναι η ανωνυμία στο διαδίκτυο επιβαρυντικός παράγοντας για την παραπληροφόρηση και την τοξικότητα;» Στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας στην ενημέρωση και την πληροφόρηση με γνώμονα πάντα την ελευθερία του λόγου χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς την εκμετάλλευση της όποιας ανωνυμίας που οδηγεί σε συμπεριφορές σε βάρος της ίδιας της κοινωνίας και της ουσιαστικής ενημέρωσης.

Στο Athens Alitheia Forum θα συμμετάσχουν μέλη της Κυβέρνησης, ευρωπαίοι αξιωματούχοι, καθηγητές, ειδικοί στα social media, ψυχολόγοι, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, δημοσιογράφοι και μέλη διοίκησης δημοσιογραφικών ενώσεων.