Λατινοπούλου για 43χρονο που την απειλούσε: “Ζητούσε δημόσια την εκτέλεσή μου – Η ανοχή στα αριστερά σκουπίδια δεν περνάει πλέον”

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε για τις διαδικτυακές απειλές που δέχθηκε από τον 43χρονο ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ.

Η κ. Λατινοπούλου, μιλώντας στο ACtion24, είπε: «Είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Δεν ήταν απλά εξύβριση, ζητούσε δημόσια την εκτέλεση μου, καλούσε σε ανθρωποκτονία. Είναι ένας άνδρας 43 ετών, υποτίθεται σε μια ηλικία που υπάρχει ωριμότητα. Αυτός είναι ο δημοκρατικός τους τρόπος, αυτός είναι ο τρόπος που έχουν μάθει να μιλούν, με την απειλή και τον εκφοβισμό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, διαβάζοντας το μήνυμα που προκάλεσε την έρευνα της ΕΛΑΣ είπε: «Έγραψε “ας της φυτέψει κάποιος αυτός που της χρειάζεται στο δόξα πατρί να ξεβρωμίσει ο τόπος”. Αυτό δεν είναι δημοκρατία».

Τέλος, η κ. Λατινοπούλου ανέφερε: «όταν κάποιος απειλεί τη ζωή ή προσπαθεί να επιβάλει μέσω της βίας τη σιωπή, εφόσον καταδικασθεί θα πρέπει να στερείται πολιτικών δικαιωμάτων. Γιατί να ψηφίζει; Να ψηφίζει αυτός που ζητά να εκτελέσουν κάποιον επειδή δεν συμφωνεί με τις απόψεις μας; Αυτή η ανοχή τόσα χρόνια σε όλα αυτά τα αριστερά σκουπίδια που νομίζουν ότι θα μας φιμώσουν, δεν περνάει πλέον».